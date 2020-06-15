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即市新聞

15/06/2020 14:02

【數據解讀】國信證券：基建投資意外回落，補償性消費大概率到來

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今日公布，５月規模以上工業增加值同比增長
４﹒４％，雖不及市場預測的５％，但為連續第二個月正增長，且為年內最高；社會消費品零售
總額同比降幅收窄至２﹒８％，仍遜於市場預期的跌２％。１－５月固定資產投資同比下降
６﹒３％，差於市場預期，期內民間固投同比跌９﹒６％。
　　國信證券宏觀固收團隊指出，５月國內經濟繼續修復，但基建投資同比增速意外回落，這與
基建相關工業品產量增速大幅抬升的趨勢明顯矛盾，猜測這或是項目進度核算的緣故導致基建投
資暫時回落，後續基建投資同比增速大概率繼續明顯抬升。

＊預防性儲蓄水平仍較高，補償性增長大概率到來＊

　　消費恢復仍偏慢，考慮到二季度以來居民名義可支配收入增速應高於一季度的０﹒８％，而
４、５月社會消費品零售總額同比增速仍為負值，居民可支配收入增速仍明顯高於消費支出增速
，預計背後主要反映居民的預防性儲蓄傾向還處於較高水平，隨著居民對疫情反復的擔憂進一步
緩解，對未來收入的不確定性也將明顯降低，消費的補償性增長大概率會到來。
　　從高頻指標來看，６月以來，國內經濟增長景氣度仍然較高，電廠日耗煤量、粗鋼產量、
ＰＴＡ產量維持高同比增速，房地產和汽車銷售同比增速進入正增長區間，這些均顯示６月國內
經濟增長動能仍在加強。（ｗｌ）

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