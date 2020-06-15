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15/06/2020 10:16

【聚焦數據】５月社會消費零售額跌幅收窄至２﹒８％，仍遜預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，５月份，社會消費品零售總額３１９７３億
元（人民幣．下同），同比下降２﹒８％，降幅比上月收窄４﹒７個百分點，遜於市場預期的跌
２％。其中，除汽車以外的消費品零售額２８５９７億元，下降３﹒５％。
　　１　５月份，社會消費品零售總額１３８７３０億元，同比名義下降１３﹒５％。其中，除
汽車以外的消費品零售額１２５９４６億元，下降１３％。
　　５月，城鎮消費品零售額２７８８１億元，同比下降２﹒８％，降幅比上月收窄４﹒７個百
分點；鄉村消費品零售額４０９２億元，下降３﹒２％，降幅比上月收窄４﹒５個百分點。
　　１　５月，城鎮消費品零售額１２０２９４億元，同比下降１３﹒５％；鄉村消費品零售額
１８４３７億元，下降１３﹒０％。

＊首五月全國網上零售同比增速提至４﹒５％＊
　
　　按消費類型分，５月份，商品零售２８９５９億元，同比下降０﹒８％，降幅比上月收窄３
﹒８個百分點；餐飲收入３０１３億元，下降１８﹒９％，降幅比上月收窄１２﹒２個百分點。
１　５月份，商品零售１２７３８４億元，同比下降１０﹒６％；餐飲收入１１３４６億元，下
降３６﹒５％。
　　首五月全國網上零售額４０１７６億元，同比增長４﹒５％，比１－４月提高２﹒８個百分
點。其中，實物商品網上零售額３３７３９億元，增長１１﹒５％，占社會消費品零售總額的比
重為２４﹒３％；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長３７﹒０％和
１４﹒９％，穿類商品下降６﹒８％。（ｗｌ）

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