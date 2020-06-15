【聚焦數據】５月社會消費零售額跌幅收窄至２﹒８％，仍遜預期

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，５月份，社會消費品零售總額３１９７３億

元（人民幣．下同），同比下降２﹒８％，降幅比上月收窄４﹒７個百分點，遜於市場預期的跌

２％。其中，除汽車以外的消費品零售額２８５９７億元，下降３﹒５％。

１ ５月份，社會消費品零售總額１３８７３０億元，同比名義下降１３﹒５％。其中，除

汽車以外的消費品零售額１２５９４６億元，下降１３％。

５月，城鎮消費品零售額２７８８１億元，同比下降２﹒８％，降幅比上月收窄４﹒７個百

分點；鄉村消費品零售額４０９２億元，下降３﹒２％，降幅比上月收窄４﹒５個百分點。

１ ５月，城鎮消費品零售額１２０２９４億元，同比下降１３﹒５％；鄉村消費品零售額

１８４３７億元，下降１３﹒０％。



＊首五月全國網上零售同比增速提至４﹒５％＊



按消費類型分，５月份，商品零售２８９５９億元，同比下降０﹒８％，降幅比上月收窄３

﹒８個百分點；餐飲收入３０１３億元，下降１８﹒９％，降幅比上月收窄１２﹒２個百分點。

１ ５月份，商品零售１２７３８４億元，同比下降１０﹒６％；餐飲收入１１３４６億元，下

降３６﹒５％。

首五月全國網上零售額４０１７６億元，同比增長４﹒５％，比１－４月提高２﹒８個百分

點。其中，實物商品網上零售額３３７３９億元，增長１１﹒５％，占社會消費品零售總額的比

重為２４﹒３％；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長３７﹒０％和

１４﹒９％，穿類商品下降６﹒８％。（ｗｌ）

