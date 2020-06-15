【聚焦數據】內地首五月城鎮固投同比跌６﹒３％，遜於預期

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１－５月，全國固定資產投資１９９１９４

億元（人民幣．下同），同比下降６﹒３％，遜於市場預期的５﹒９％降幅，但比１－４月收窄

４個百分點。

統計局指，固定資產投資降幅明顯收窄，高技術產業和社會領域投資增速由負轉正。分領域

看，基礎設施投資同比下降６﹒３％，製造業投資下降１４﹒８％，房地產開發投資下降

０﹒３％，降幅分別比１－４月份收窄５﹒５、４﹒０、３﹒０個百分點。

分產業看，第一產業投資同比持平，１－４月下降５﹒４％；第二產業投資降１１﹒８％，

第三產業投資下降３﹒９％，降幅分別比１－４月份收窄４﹒２、３﹒９個百分點。

高技術產業投資增長１﹒９％，１－４月份為下降３﹒０％；其中高技術製造業和高技術服

務業投資分別增長２﹒７％和０﹒５％。高技術製造業中，計算機及辦公設備製造業、醫藥製造

業分別增長１２﹒０％、６﹒９％；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投

資分別增長２５﹒４％、２５﹒２％。

社會領域投資增長３﹒６％，１－４月份為下降３﹒１％；其中教育、衛生投資分別增長

１０﹒４％、９﹒５％，比１－４月份分別加快７﹒５、４﹒８個百分點。（ｃｔ）

