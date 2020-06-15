【聚焦數據】內地５月工業增加值回升至４﹒４％，惟仍低預期

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，５月，規模以上工業增加值同比實際增長４
﹒４％，增速較４月份回升０﹒５個百分點，惟仍低於市場預期的增５％。從環比看，５月份，
規模以上工業增加值比上月增１﹒５３％。
１ ５月，規模以上工業增加值同比下降２﹒８％。
分三大門類看，５月份，採礦業增加值同比增長１﹒１％，增速較４月份加快０﹒８個百分
點；製造業增長５﹒２％，加快０﹒２個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長
３﹒６％，加快３﹒４個百分點。
分經濟類型看，５月份，國有控股企業增加值同比增長２﹒１％；股份制企業增長
４﹒８％，外商及港澳台商投資企業增長３﹒４％；私營企業增長７﹒１％。
＊汽車製造業增長１２﹒２％＊
分行業看，５月份，４１個大類行業中有３０個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業
同比下降０﹒５％，紡織業增長４﹒３％，化學原料和化學製品製造業增長３﹒９％，非金屬礦
物製品業增長５﹒５％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長６﹒１％，有色金屬冶煉和壓延加工業
增長４﹒０％，通用設備製造業增長７﹒３％，專用設備製造業增長１６﹒４％，汽車製造業增
長１２﹒２％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長２﹒５％，電氣機械和器材製
造業增長６﹒８％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１０﹒８％，電力、熱力生產和供
應業增長４﹒０％。
分產品看，５月份，６１２種產品中有３４４種產品同比增長。鋼材１１４５３萬噸，同比
增長６﹒２％；水泥２４８６９萬噸，增長８﹒６％；十種有色金屬４９８萬噸，增長
４﹒１％；乙烯１６８萬噸，下降２﹒７％；汽車２１５﹒２萬輛，增長１９﹒０％，其中，新
能源汽車８﹒５萬輛，下降２２﹒０％；發電量５９３２億千瓦時，增長４﹒３％；原油加工量
５７９０萬噸，增長８﹒２％。（ｗｌ）
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