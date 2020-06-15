【聚焦數據】內地５月工業增加值回升至４﹒４％，惟仍低預期

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，５月，規模以上工業增加值同比實際增長４

﹒４％，增速較４月份回升０﹒５個百分點，惟仍低於市場預期的增５％。從環比看，５月份，

規模以上工業增加值比上月增１﹒５３％。

１ ５月，規模以上工業增加值同比下降２﹒８％。

分三大門類看，５月份，採礦業增加值同比增長１﹒１％，增速較４月份加快０﹒８個百分

點；製造業增長５﹒２％，加快０﹒２個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長

３﹒６％，加快３﹒４個百分點。

分經濟類型看，５月份，國有控股企業增加值同比增長２﹒１％；股份制企業增長

４﹒８％，外商及港澳台商投資企業增長３﹒４％；私營企業增長７﹒１％。



＊汽車製造業增長１２﹒２％＊



分行業看，５月份，４１個大類行業中有３０個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業

同比下降０﹒５％，紡織業增長４﹒３％，化學原料和化學製品製造業增長３﹒９％，非金屬礦

物製品業增長５﹒５％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長６﹒１％，有色金屬冶煉和壓延加工業

增長４﹒０％，通用設備製造業增長７﹒３％，專用設備製造業增長１６﹒４％，汽車製造業增

長１２﹒２％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長２﹒５％，電氣機械和器材製

造業增長６﹒８％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長１０﹒８％，電力、熱力生產和供

應業增長４﹒０％。

分產品看，５月份，６１２種產品中有３４４種產品同比增長。鋼材１１４５３萬噸，同比

增長６﹒２％；水泥２４８６９萬噸，增長８﹒６％；十種有色金屬４９８萬噸，增長

４﹒１％；乙烯１６８萬噸，下降２﹒７％；汽車２１５﹒２萬輛，增長１９﹒０％，其中，新

能源汽車８﹒５萬輛，下降２２﹒０％；發電量５９３２億千瓦時，增長４﹒３％；原油加工量

５７９０萬噸，增長８﹒２％。（ｗｌ）

