【聚焦數據】統計局：５月全國城鎮調查失業率５﹒９％環比略降

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，５月，全國城鎮調查失業率為５﹒９％，比
４月份下降０﹒１個百分點；其中２５－５９歲人口調查失業率為５﹒４％，下降０﹒１個百分
點。３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒９％，比４月份上升０﹒１個百分點。
５月份，全國企業就業人員周平均工作時間為４６﹒１小時，比４月份增加１﹒８小時。１
－５月份，全國城鎮新增就業４６０萬人，與上年同期相比少增１３７萬人。（ｗｌ）
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