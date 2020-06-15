【聚焦數據】統計局：５月全國城鎮調查失業率５﹒９％環比略降

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，５月，全國城鎮調查失業率為５﹒９％，比

４月份下降０﹒１個百分點；其中２５－５９歲人口調查失業率為５﹒４％，下降０﹒１個百分

點。３１個大城市城鎮調查失業率為５﹒９％，比４月份上升０﹒１個百分點。

５月份，全國企業就業人員周平均工作時間為４６﹒１小時，比４月份增加１﹒８小時。１

－５月份，全國城鎮新增就業４６０萬人，與上年同期相比少增１３７萬人。（ｗｌ）

