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即市新聞

15/06/2020 10:56

【數據解讀】統計局：市場銷售降幅連三月收窄，新型消費加快增長

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局貿易外經司統計師張敏解讀５月社會消費品零售總
額數據指，隨著國內疫情防控向好形勢持續鞏固，企業復商復市步伐加快，居民生活秩序明顯恢
復。特別是在擴大內需、促進消費等多項政策促進下，居民消費持續改善，市場銷售降幅連續３
個月收窄。
　　商品零售規模已接近上年同月水平。５月份，商品零售額同比下降０﹒８％，降幅比４月份
收窄３﹒８個百分點。其中，限額以上單位商品零售額由降轉升，同比增長２﹒５％，而４月份
為下降１﹒５％。從商品類別看，在限額以上單位商品零售類值中，近八成商品實現同比增長，
大多數商品零售比４月份好轉。

＊汽車類商品零售額同比增長３﹒５％，增速創兩年高＊

　　部分消費升級類商品保持較快增長。５月份，限額以上單位汽車類商品零售額同比增長
３﹒５％，增速為２０１８年５月份以來次高值。房地產銷售有所恢復，促進家電更新消費政策
發力，居住類商品零售額由降轉升。５月份，限額以上單位家用電器和音像器材類、家具類和建
築及裝潢材料類商品零售額同比分別增長４﹒３％、３﹒０％和１﹒９％，而４月份分別下降８
﹒５％、５﹒４％和５﹒８％。
　　實物商品網上零售額增速繼續加快。１　５月份，全國實物商品網上零售額同比增長
１１﹒５％，增速比１　４月份加快２﹒９個百分點；實物商品網上零售額佔社會消費品零售總
額比重為２４﹒３％，比上年同期提高５﹒４個百分點。（ｗｌ）

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