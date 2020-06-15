【數據解讀】統計局：首五月工業生產仍降，部分行業回升力度減弱

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局工業司副司長江源解讀５月工業生產數據指，５月

，隨著中央統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項政策措施逐步落實，復工復產深入推進，工業

生產繼續回升。但１ ５月累計工業生產仍下降，５月份部分行業和產品回升力度有所減弱，外

部環境複雜，工業經濟穩定運行仍面臨不少困難和不確定因素。

江源指出，對規模以上工業企業的抽樣調查顯示，截至５月２７日，６７﹒４％的企業達到

正常生產水平八成以上，較４月下旬上升６﹒６個百分點。５月份，採礦業、製造業以及電力、

熱力、燃氣及水生產和供應業三大門類分別增長１﹒１％、５﹒２％、３﹒６％，增速均有所加

快。１ ５月份，工業增加值同比下降２﹒８％，降幅較１ ４月份收窄２﹒１個百分點。



＊行業和產品回升力度有所減弱，出口訂單不足＊



統計局強調，當前工業生產總體恢復向好，但困難和不確定因素仍然較多，值得關注。一是

行業和產品回升力度有所減弱，４１個行業中有２５個行業出現增速回落或降幅擴大，產品增長

面較上月有所下滑。

二是消費品行業出現下滑，增速由上月的增長０﹒７％轉為下降０﹒６％，服裝、家具、文

教工美、皮革制鞋等行業下降在５﹒０％ １１﹒４％之間。三是出口訂單不足，工業出口交貨

值由增轉降，同比下降１﹒４％，部分出口佔比較高的行業出口交貨值下降１０％以上。

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