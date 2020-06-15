【ＦＯＣＵＳ】５月數據喜憂參半，「二次爆發」股市壞極有限

【ＦＯＣＵＳ】新冠肺疫第二波爆發警報在花旗國續頻閃，連續５６天未現本地病例的中國

首都北京，自上周四（１１日）起至今，亦突錄約８０例本地確診，不單集中爆發地豐台區宣布

啟動「戰時機制」，北京市委書記蔡奇更指「北京已進入非常時期」。

疫情再趨緊，周一（１５日）公布的５月重磅數據則喜憂參半。儘管疫情反反覆覆、經濟復

甦磕磕絆絆，但經歷過第一波的慘烈，不確定性因「有數得計」大減，單看基本面因素，中港股

市料壞極有限。



＊工業、消費、投資連彈三月，惟齊遜預期＊



武漢華南海鮮市場漸成歷史，面積相當於近６個維園的北京新發地批發市場，此間卻成為全

球頭條。自上周四（１１日）首現近兩個月來首宗本地確診，北京短短４日已累計報告７９宗，

令原本接近復常的城市再陷「非常時期」。

疫情反彈令本就渺茫的經濟Ｖ型反彈再蒙陰影，倍受關注的中國５月重磅數據則喜憂參半

－－工業增加值、消費品零售、固定資產投資，表現均連續三個月自年初谷底反彈，惟幅度齊遜

市場預期。

最能反映經濟前景不明的是工業生產，一方面內地復工復產深入推進，汽車製造業增速

（１２﹒８％）錄２０１８年下半年以來最高，智能手機產量亦由降轉升；另一方面，４１個行

業中有２５個現增速回落或降幅擴大，其中服裝、製鞋、家具等行業降幅介乎５％

１１﹒４％，工業出口交貨值更由升轉跌，恐反映「機器大開，訂單難覓」。



＊封城、衰退有數得計，股市不確定性大減＊



值得留意的是，５月乘用車銷量睽違近一年首錄同比正增長（１﹒９％），其中特斯拉受惠

國產Ｍｏｄｅｌ ３降價，重奪新能源車銷量榜第一（１１０９５輛）。不過，大摩、高盛卻雙

雙下調特斯拉評級至「減持」╱「中性」，因擔憂中國市場需求及將減價視作負面因素。

儘管疫情反反覆覆、經濟復甦磕磕絆絆，但經歷過第一波爆發的慘烈，無論是封城的長度

（如武漢７６天），還是經濟下行的深度（如首季ＧＤＰ跌６﹒８％），不確定性都因「有數得

計」大減。

計」大減。

面對北京疫情反彈，決策層政策保持淡定觀望，從央媽早市減量續做一年期中期借貸便利

（ＭＬＦ）可見一斑，除了續做規模２０００億元大幅低於到期量７４００億，利率亦持平

２﹒９５％，本月ＬＰＲ大概率同維持不變。

鑑於人類與疫並存的「非常態」，實際利率長期維持低企、政府提高開支抵銷私人需求放緩

、貨幣政策必要時發力兜底、危機催生科技變革加速－－種種「新常態」下，估值本就偏低的中

港股市料壞極有限。

