【新冠肺炎】衞生署：本港昨日無新增本地確診，再多６人康復出院

《經濟通通訊社１５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至昨日（１４日）下午四時，中

心沒有錄得新增２０１９冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為１１１０宗（包括

１１０９宗確診個案和一宗疑似個案）。

同時，衞生防護中心繼續積極跟進祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。中心前日（

１３日）聯同相關部門及專家到祿泉樓視察，並於第１１１０宗個案病人的單位內（包括廁所及

廚房）及祿泉樓天台排氣管採集了環境樣本。所有環境樣本經化驗後證實對嚴重急性呼吸系統綜

合症冠狀病毒２呈陰性反應。



＊袁國勇：有可能發生空氣傳播＊



港大微生物學系講座教授袁國勇袁國勇當時表示，祿泉樓現累計有９人確診，６人住８樓，

當中日前確診男子的上呼吸道沒有測出病毒，要深入下呼吸道抽樣才確診，意味患者好可能吸入

了一些比飛沫還要細的微粒，令人懷疑空氣傳播有可能發生，因此有需要做測試，找出原因及可

能的傳播途徑，但他呼籲居民現階段不必擔心，亦無需安排祿泉樓整幢或８樓全層撤離，因源頭

患者的密切接觸者和同一坐向居民均已撤離，其他居民應不受影響。

另外，截至昨日中午十二時，過去２４小時有六名確診新型肺炎的病人出院（個案編號︰

１０６１、１０６２、１０７０、１０７６、１０７７和１０８３），至今共有１０６７名確診

或疑似病人康復出院。三人情況危殆（個案編號：５９５、１０８４和１１００），一人情況嚴

重（個案編號：１０９２），其餘３５人情況穩定。（ｃｌ）

