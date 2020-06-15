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15/06/2020 14:14

【修例風暴】黎智英等１５人被控非法集結等案下午西九法院再提訊

　　《經濟通通訊社１５日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英與李柱銘、李卓人等１５
名泛民人士，被指參與去年８－１０月三次反修例運動，被控煽惑他人等罪名，案件今日下午日
）於西九龍法院再提訊。
　　接近下午二時，陳皓桓、「長毛」梁國雄及黎智英等陸續到庭，大批記者擁前，場面一度混
亂。
　　控方上次提堂時稱，需要準備文件以轉介眾人的案件到區域法院審訊，各被告准以１０００
元保釋，各被告今亦須到法庭應訊。（ｃｌ）（ｚｚ）

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