【紓困措施】保就業首期接近４３萬份申請，目標９月發第二期補貼

《經濟通通訊社１５日專訊》政府發言人今日公布，「保就業」計劃第一期申請在昨晚截止

。政府合共收到４２﹒８７萬份申請，包括１６﹒８８萬名僱主及２５﹒９９萬名自僱人士的申

請。



＊爭取本周內發放第二批補貼＊



發言人表示已向首批２﹒５５萬名僱主發放總額約４８億元工資補貼，估計可惠及超過二十

萬名僱員。獲發工資補貼的僱主當中，９８％是聘請少於５０名僱員的中小微企。所有獲補貼的

僱主在申請時已承諾於接受補貼期間（即６－８月）不會裁員，亦會將補貼全數用於支付員工薪

酬。

此外，首批２﹒４萬名自僱人士亦已在其指定銀行帳戶收到一筆過７５００元資助，總額約

１﹒８億元。政府現正從速處理其餘申請，爭取在本周內開始發放第二批補貼及一筆過資助。



＊以僱員身份開強積金戶口申請資助不符資格＊



發言人稱，有為數不少以個人身分申請「保就業」計劃一筆過資助的人士並不符合申請資格

。在計劃下，申請人必須以「自僱人士」身分登記參加強積金計劃，而有關自僱人士強積金戶口

必須於今年３月３１日或之前已開設，並於當日仍未取消。申請者若以僱員身份開設的強積金戶

口申請資助（包括已離職員工），並不符合申請自僱人士一筆過資助的資格。

發言人說，政府會檢視「保就業」計劃第一期申請的經驗和安排，並於稍後公布第二期的申

請詳情。目標是於今年９月發放第二期補貼，用以支付今年９－１１月的工資。（ｃｌ）

