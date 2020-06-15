【國安立法】陳文敏憂內地監督維護國安工作，將香港自治收歸國有

《經濟通通訊社１５日專訊》港澳辦副主任鄧中華表示，中央及特區政府需設置相應機構維

護國家安全，人大常委的立法會賦予相關機構及人員必要的執法權和司法權，而中央對危害國家

安全的案件，必須有實際抓手，產生震懾，在特殊情況下，中央會實行管轄權。港大法律學院公

法講座教授陳文敏指，北京對《國安法》保留執法權及管轄權令人憂慮，等同將刑事法律以國家

安全之名「收歸國有」。

執行層面而言，鄧中華說要發揮好本地執法、檢控及司法機構作用，「設立專門的部門，配

備專門的力量，指定專門的人員處理國家安全方面的事務，辦理有關案件」，但陳文敏認為，香

港司法系統與執法完全分開，不會找人特別做國家安全的案件，這有違普通法的原則。

陳文敏又關注內地國安機構權力範圍、如何界定特殊案件等，如果內地國安機構在香港有司

法權，即代表「一條龍」完成拘捕、調查、審問、判決甚至被告坐監的程序，他擔心有關機構的

權力凌駕香港警察，亦幾乎完全破壞兩制，將內地的法律概念甚至行事方法及價值觀念放在香港

。

對於鄧中華表示，內地刑法原則包括不具追溯力及無罪推定等，陳文敏認為，對方講法籠統

，將內地司法制度形容得很完善，但距離現實情況還相當遠。（ｃｌ）（ｚｚ）

