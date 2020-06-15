【國安立法】政府新聞行政人員協會要求確保不損新聞出版自由

《經濟通通訊社１５日專訊》新聞行政人員協會表示，非常關注全國人大有關港區國安法的
決定，認為影響深遠重大，協會約見全國人大常委譚耀宗反映意見。
協會發表意見書，強烈要求全國人大常委在考慮訂立法例時，必須確保本港的言論、新聞及
出版自由不受損害及削弱；新聞工作者不會因正常採訪被「以言入罪」。協會又關注傳媒採訪時
經常接觸不同政見人士，新聞報道如受訪者在接受訪問時提及港獨，分裂國家等言論，不應被列
為煽動、顛覆國家政權。（ｃｌ）
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