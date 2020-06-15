【企業盈警】亞倫國際料全年度轉盈為虧蝕最多２２００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》亞倫國際（００６８４）公布，集團預期截至２０２０年３月

３１日止年度將錄得１７００－２２００萬元虧損，對比去年同期錄得２８１０萬元溢利。

轉盈為虧主要由於期內位於香港之投資物業的公平值虧損為５２４０萬元，而上一年度之公

平值則增加４６４０萬元；２０１９年度錄得１７６０萬元遞延收入攤銷，而２０２０年度無錄

得此項收入；以及由於全球商業環境低迷，中美持續的貿易戰以及最近爆發的新型冠狀病毒，導

致集團營業額下降。（ｃｗ）

