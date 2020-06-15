【企業盈警】東方報業（０００１８）料全年度蝕最多１５００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》東方報業集團（０００１８）公布，繼早前發出盈利警告後，

僅基於截至３月３１日止年度未經審核綜合管理帳目進行初步審閱，預期全年度錄得虧損介乎約

１０００萬至１５００萬元，而去年度則錄得溢利８１１０﹒５萬元。

該集團指，虧損主要由於印刷媒體業務收入減少，香港及澳洲的投資物業公允價值下跌及澳

元匯率產生匯兌損失所致。（ｗｈ）

