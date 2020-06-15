【企業盈喜】鷹美（０２３６８）料全年溢利大增

《經濟通通訊社１５日專訊》鷹美（０２３６８）公布，預期截至３月３１日止年度溢利較

去年溢利１﹒４億元大幅增加。

該集團指，純利增長主因銷售增加，乃基於在去年度收購位於越南及內地湖北兩個生產設施

，而其他收入增加主要受惠於在截至３月３１日止的３個月內，從廣東省人力資源和社會保障廳

以及廣東省財政廳獲得退還予廣東省合資格企業的失業保險金。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

