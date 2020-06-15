【企業盈警】雄岸科技（０１６４７）料全年純利跌逾９０％

《經濟通通訊社１５日專訊》雄岸科技（０１６４７）公布，預期截至３月３１日止年度純

利按年跌超過９０％，即降至約４８﹒９萬新加坡元。

該集團指，純利下跌主因新加坡的綜合樓宇服務業務成功中標情況不及去年同期、以權益結

算的購股權費用攤銷增加、按公平值計入損益計量之金融資產公平值變動虧損，但正積極拓展新

業務及作多元化發展，新發展的區塊鏈技術開發及應用業務於本年度穩步推進並產生收益，部分

抵銷有關負面影響。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

