【企業盈警】歐科雲鏈（０１４９９）料全年虧損擴至６０００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》歐科雲鏈（０１４９９）公布，預期截至３月３１日止年度虧

損約６０００萬元，而去年度虧損約２５７０萬元。

該集團指，虧損擴大主因有關發展技術服務業務行政及其他營運開支增加，其中包括員工成

本增加、年內授出購股權產生以股份為基礎的開支、新租賃物業開支增加、所租賃物業裝修折舊

增加及期內所持投資組合未變現虧損。

該集團預期於本月２６日或之前公布業績。（ｗｈ）

