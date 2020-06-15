【企業盈警】ＹＧＭ貿易（００３７５）料全年錄明顯虧損

《經濟通通訊社１５日專訊》ＹＧＭ貿易（００３７５）公布，預期截至３月３１日止年度

將錄得明顯除稅後綜合虧損，而去年度除稅後溢利約９﹒１１億元。

該集團指，預期虧損主因不存在於上年度已列帳出售持有澳門物業的ＳＩＬ所獲一次性淨收

益、部分投資物業作減值損失、部分根據香港財務報告準則第１６號入帳的使用權資產作減值損

失，以及ＣＯＶＩＤ－１９大流行、中美貿易爭端、香港社會動盪和天氣溫暖造成的疲弱零售市

道。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

