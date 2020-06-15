【企業盈警】易鑫（０２８５８）料中期虧損最多１１億元人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》易鑫集團（０２８５８）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎９億元至１１億元（人民幣．下同），而去年同期則錄得利潤約１﹒２３億元，而經調整

淨虧損於截至６月３０日止中期將介乎８億元至１０億元，而去同期則錄得經調整淨利潤約

３﹒４３億元。

該集團指，預期錄淨虧損及經調整淨虧損主因收入減少及應收融資租賃款撥備增加所致。今

年初新型冠狀病毒爆發及隨後的全國封鎖導致新乘用車及二手乘用車銷售較去年同期大幅下降，

並降低客戶消費需求及還款能力，對期內交易量、收入及拖欠率帶來不利影響。

該集團將於８月公布業績。



＊首季收入８﹒６億人幣，減４８％＊



另外，該集團控股股東易車披露，按美國公認會計原則，旗下易鑫集團於今年第一季度總收

入８﹒６２億元，同比減少４８﹒１％；核心業務新增收入包括期內貸款促成交易及易鑫促成的

新自營融資租賃交易所得收入為２﹒２１２億元，同比減少５６﹒７％。首季易鑫促成約５﹒２

萬筆融資交易，同比減少約６４﹒６％，受累於新型冠狀病毒爆發導致內地汽車交易量急劇下降

及客戶消費能力下降，而易鑫通過貸款促成服務及自營融資業務促成的融資總額約３９億元。

易鑫續採保守風險控制方法，專注於貸款促成服務，首季促成約５萬筆融資交易，同比減少

４８％，佔其融資交易總數約９６％。於３月３１日所有融資交易包括第三方助貸業務的９０日

以上逾期率及１８０日以上逾期率分別為２﹒６％及１﹒５５％，第一季度應收融資租賃款信用

損失撥備為１０﹒７億元。（ｗｈ）

