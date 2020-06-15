【企業盈警】迪臣發展（００２６２）料全年轉盈為虧

《經濟通通訊社１５日專訊》迪臣發展（００２６２）公布，預期截至３月３１日止年度錄
得虧損，而去年度盈利約２７４８﹒６萬元。
該集團指，轉盈為虧主因２０１９冠狀病毒病在報告期間影響其物業重估價值，可能導致其
於內地投資物業及投資項目包括於指定按公平值計入損益之股權投資公允值虧損外，包括於指定
按公平值計入損益之股權投資的其他股權投資公允值虧損，以及物業發展及投資業務毛利下降。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
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