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即市新聞

15/06/2020 08:03

《神州民企》紫金礦業（２８９９）擬發換Ａ股債籌不逾６０億人幣

　　《經濟通通訊社１５日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，擬發行
可轉換Ａ股債券，集資不超過６０億元（人民幣．下同），涉用於發展３個項目。
　　該集團指，該換股債為期５年，債券票面利率將根據市場情況與主承銷商協商確定，換股價
不可低於募集說明書公告日前２０個交易日公司平均股價及和前一個交易日的均價，以較高者為
準，並可向原Ａ股股東優先配售。
　　該集團指，將集資所得用於３個投資額共約９４﹒７３億元的項目，包括剛果（金）卡莫阿
旗下Ｋａｍｏａ－Ｋａｋｕｌａ銅礦項目涉約５１﹒６億元，而塞爾維亞Ｒａｋｉｔａ勘探
Ｔｉｍｏｋ銅金礦上部礦帶採選工程和黑龍江銅山礦業銅山礦採礦工程項目分涉投資額約
３３﹒６２億元和９﹒４８億元。有關建議待股東批准後１２個月內有效。

＊股利分紅比例不少於３０％＊

　　另外，該集團指，有關未來３年股東回報規劃，可按經營情況和資金需求提議進行中期現金
分紅。若發展階段不易區分，按照有重大資金支出安排下，利潤分配比例最低介乎２０％至
４０％，而最近３年以現金方式累計分配的利潤應不少於最近３年的年均可供分配利潤的９０％
，原則上每年以現金方式分配的股利分紅不少於當年可供分配利潤的３０％。（ｗｈ）

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