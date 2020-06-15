【企業盈喜】中國聖牧（１４３２）料中期盈利不少於１﹒３億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》中國聖牧（０１４３２）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利不少於１﹒３億元人民幣，去年同期虧損約７３５０萬元人民幣。

該集團指，轉虧為盈主因今年上半年經營雖然受新型冠狀病毒疫情影響，但因專注改善內部

管理，牛隻單產提升以及成本費用下降顯著，同時於去年底取得１２家牧場公司的運營控制權，

有效整合資源，統一過程管理，實現運營效益最大化，從而令溢利大幅向好。

該集團將於８月末公布業績。（ｗｈ）

