《日入而息》迪士尼周四重開，大家樂少賺８７％，港股挫５２４點

《今天重點》﹡大家樂（００３４１）全年純利按年跌８７％至７３６３﹒４萬元，不派末

期息；大家樂快餐全年同店銷售負增長６％，速食餐飲業務採租金成本控

制；上市以來首次停派息，大家樂表示危機未除保留現金應對

﹡傳匯豐拉攏英藍籌公司，向英政府游說免中英關係惡化

﹡香港迪士尼本周四重開，今日起可預約入園日期；旅遊界議員擬與迪士尼商

討酒店、餐飲折扣

﹡港澳辦表示港區國安法大部分執法司法工作應由特區完成；港澳辦指中央對

特別嚴重的危害國安案件保留管轄權；陳文敏憂內地監督維護國安工作，將

香港自治收歸國有



《即日市況》﹡憂第二波新冠疫情擴散，港股跌５２４點收報２３７７６點創兩周低



《深滬股市》﹡數據利淡加疫情夾擊，外資快撤滬指收跌１％失二千九



《美元匯價》﹡１﹒２５以下可候位買入英鎊博反彈；歐元最新報１﹒１２４４╱４５，日

圓最新報１０７﹒３１╱３４



《公司業績》﹡大家樂（００３４１）全年純利按年跌８７％至７３６３﹒４萬元，不派末

期息

﹡ＭＳ ＣＯＮＣＥＰＴ０８４４７）全年盈轉虧蝕２８７﹒５萬元，不派息

﹡連成科技（０８６３５）全年純利上升４﹒２％至６７５﹒９萬元

﹡星亞控股（０８２９３）九個月虧損收窄至８３﹒５３萬坡元，不派息

﹡亞太衛星（０１０４５）料中期純利按年顯著下跌約一半



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）迪士尼線周三起恢復服務

﹡大家樂快餐（００３４１）全年同店銷售負增長６％，速食餐飲業務採租金

成本控制；上市以來首次停派息，大家樂表示危機未除保留現金應對

﹡李小加稱面對新挑戰與機會，港交所（００３８８）已做好準備定能愈走愈

強

﹡Ｈｙｇｉｅｉａ（０１６５０）首日孖展錄４５５萬元，尚未超額

﹡力天影業（０９９５８）孖展１﹒１６億元，超購３倍

﹡星美控股（００１９８）於中國大陸地區電影院繼續停業，續停牌

﹡康基醫療上市籌３１億，預計６月２９日掛牌上市

﹡據報物管股正榮服務計劃下周五起公開招股

﹡康宏環球（０１０１９）小股東指控管理層封鎖資訊，申請將康宏集團清盤

﹡華領醫藥（０２５５２）糖尿病藥臨床試驗顯示細胞功能改善

﹡雅仕維（０１９９３）獲授昆明鐵路站代理經營權

﹡雲南水務（０６８３９）董事長楊濤辭任

﹡新昌創展控股（０１７８１）今早起短暫停牌

﹡閱文（００７７２）前ＣＥＯ吳文輝場外減持１千萬股，均價４５﹒５元

﹡漢國置業（００１６０）與跨國企業就葵涌全幢數據中心簽訂租約

﹡太古料旗下太古海洋開發上半年錄經常性虧損，減值支出達４３億



《國企紅籌》﹡中國太平（００９６６）首５個月原保險保費收入按年跌０﹒５８％

﹡中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量按年升２７﹒１％

﹡亞太衛星（０１０４５）料中期純利按年顯著下跌約一半

﹡中國財險（０２３２８）尚未收到關於玖富起訴公司的法律文書

﹡南方航空（０１０５５）５月客運運力投入按年下跌５２﹒９４％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）ＰＵＢＧ ＭＯＢＩＬＥ５月吸金１億美元，刷新出海

收入紀錄；騰訊音樂披露持有華納音樂逾１０％股份，不會積極參與其日常

營運

﹡研祥智能（０２３０８）開市途中突然停牌，公司暫未公布原因；微信新增

「群小店」功能，可於群組內購物

﹡網龍（００７７７）旗下Ｅｄｍｏｄｏ與美國佛蒙特州教育廳合作



《中國要聞》﹡５月社會消費零售額跌幅收窄至２﹒８％，仍遜預期

﹡內地５月工業增加值回升至４﹒４％，惟仍低預期

﹡內地首５月商品房銷售額降幅收窄至１０﹒６％

﹡內地首五月房地產開發投資同比降幅收窄至０﹒３％

﹡內地首五月城鎮固投同比跌６﹒３％，遜於預期

﹡５月外匯佔款減少１１２﹒２億人幣，連跌第四個月

﹡統計局表示５月全國城鎮調查失業率５﹒９％環比略降；５月原煤生產由增

轉降，原油和電力生產加快；市場銷售降幅連三月收窄，新型消費加快增長

；全年居民消費價格「前高後低」可能性較大；次季經濟能否轉正要看６月

份恢復情況；住戶收支調查印證「６億人月入１千元」說法；服務業明顯改

善，接觸聚集型消費復甦較慢；首五月工業生產仍降，部分行業回升力度減

弱；首五月民間投資同比降９﹒６％，投資續向好

﹡美的創始人何享健家中遭脅持，警方成功營救逮５人

﹡創業板改革落地，中長期資金配置比例達７０％；創業板２０％日漲跌幅限

制或到８月底實施；１９２在審企業將成創業板註冊制首批上市

﹡中證監批准開展鋁等６個商品期權交易

﹡人行表示美國運通中國合資公司獲銀行卡清算業務許可證

﹡５月７０大中城市樓價略上漲，一二三線新樓漲幅擴大

﹡路透測算表示５月７０城房價指數同比漲幅縮至４﹒９％

﹡浙江油罐車爆炸１９死２４重傷，路邊村莊近半變廢墟

﹡貴州洪災致近４４萬人受災，經濟損失８﹒８億人幣

﹡內地取消電信業務資費事前告知，進一步完善公示制度

﹡北京發文整治結構性存款業務，多地或跟進

﹡新加坡銀行對中國債券審慎樂觀，經濟很大機會倒退

﹡重慶市副市長兼公安局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法被查

﹡ＭＬＦ利率未下調，信證：近期貨幣政策邊際偏緊信號

﹡人行開展２０００億元ＭＬＦ，全口徑淨投放８００億

﹡中汽協表示５月轎車生產企業銷量第一為一汽大眾

﹡國產特斯拉汽車５月註冊量大增，近乎４月的三倍

﹡報告指屏下指紋晶片第一季出貨同比大增２１﹒８％

﹡支付寶表示７月１日起發放全國通用消費券，補貼額達百億人幣

﹡中證監核准２家新三板掛牌公司公開發股票

﹡劉強東與其助理三天卸任５家京東旗下公司高管職務

﹡招商局集團擬未來五年在湖北新增投資１０００億元人民幣

﹡九號機器人科創板「闖關」成功，紅籌ＣＤＲ首家

﹡中證監同意華興源創資產重組註冊，科創板公司首單

﹡加拿大掩蓋美國參與逮捕孟晚舟，中方表示嚴重政治事件

﹡楊潔篪或與蓬佩奧會晤，外交部表示有進一步消息將發布；澳洲一毒販被判

死刑，外交部表示案件同中澳關係無聯繫

﹡環時表示中國依賴澳洲鐵礦石說法錯誤，非洲巴西可取代

﹡國網公布數字新基建十大任務，投資規模近２５０億元

﹡中國煤炭交易中心表示動力煤交易價格指數連續４周上漲

﹡農業農村部表示夏糧豐收成定局，料畝產平均提高４公斤



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒１％，報１１３０６﹒２６點



《其他消息》﹡辦事處公布指引，須顧及整體人口規劃

﹡香島中學音樂老師不獲續約，官媒支持校方決定

﹡黎智英等１５人被控非法集結，辯方反對轉介區域法院；黎智英等１５人被

控非法集結等案延至下月１５日再訊

﹡保就業首期接近４３萬份申請，目標９月發第二期補貼

﹡特首司局長據報將領取一萬元，未正面回應捐款查詢

﹡黎志華獲委任為地政總署署長，鄭鍾偉任行政署長

﹡梁悅賢獲委任為司法機構政務長，７月２０日起生效

﹡政府成立「助ＮＧＯ建過渡屋資助計劃」評審委員會；政府表示首季香港本

地居民總收入按年下跌７﹒１％

﹡中原表示深圳樓斷供宗數不多影響有限，料內地樓價續升；中原大灣區指數

５月升１﹒７％創新高，香港升２﹒３％；中原十大屋苑周末成交１８宗，

按周升近四成

﹡深股通額度全日用１８﹒５億元；滬股通額度全日用流走４５﹒８億，陸股

通淨流出４０億

﹡匯豐表示累批逾萬宗企業「還息不還本」等紓緩措施申請

﹡眾安銀行參與金管局銀行業人才起動計劃

﹡機管局表示５月客運量按年挫９９﹒４％，貨運量減６﹒８％；機管局延長

航空業界支援措施多兩個月



《國安立法》﹡大律師公會副主席擔心若普通法不適用或衝擊法治

﹡港澳辦表示港區國安法大部分執法司法工作應由特區完成

﹡傳匯豐拉攏英藍籌公司，向英政府游說免中英關係惡化

﹡鄭若驊稱港區立法依照普通法行文不切實際



《新冠肺炎》﹡衞生署調查今日三宗確診個案，潛伏期曾到印尼俄羅斯

﹡北京政府表示疫情嚴峻，變異傳播規律未掌握

﹡北京八區現病例，海淀關停玉泉市場，朝陽增檢測機構

﹡北京取消人員聚集的促消費活動，門頭溝進入戰時狀態

﹡北京昨檢測７﹒６５萬人陽性５９例，疫情擴散風險高

﹡河北戒備北京疫情擴散，保定提前進入戰時狀態

﹡英國藥廠阿斯利康同意為歐洲供應４億支疫苗

﹡歐洲各國開始重開邊界，西班牙繼續維持封閉

﹡疫情反彈粵港澳健康碼遇阻，食衞局表示未能完全開放

﹡限聚令有望大鬆綁，料放寬至數十人

﹡香港迪士尼本周四重開，今日起可預約入園日期

﹡孫春蘭稱北京疫情擴散風險高，全國農貿市場加強防控

﹡旅遊界議員擬與迪士尼商討酒店、餐飲折扣

﹡國家民航局首發熔斷指令，南航往孟加拉航線停運４周

﹡恆生捐１０００萬元推學童支援計劃，協助受疫情影響學生

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