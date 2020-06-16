《油金掠影》料產油國履行減產油價回升，憂慮令美元堅挺金價下滑

《經濟通通訊社１６日專訊》有跡象顯示燃料需求正在復甦，加上石油輸出國組織（ＯＰＥ

Ｃ）及其盟友正履行減產協議，削弱市場對新冠疫情的擔憂，油價周一（１５日）回升。

美國原油期貨上升８６美分或２﹒４％，收於每桶３７﹒１２美元。布蘭特原油期貨上漲

９９美分或２﹒６％，收報每桶３９﹒７２美元。

阿聯酋能源部長表示，相信那些沒有遵守減產協議的ＯＰＥＣ＋國家將會履行其承諾，且有

跡象表明石油需求正在回升。

周四（１８日）由油組領導的監督委員會將開會，討論各國是否達到各自的減產份額。

另外，中國５月份煉油產量增長８﹒２％，接近峰值水平。

不過，美國上周六公布新增超過２﹒５萬例新冠病毒感染病例，及北京在過去四天新增７９

例確診病例，市場對疫情的擔憂加重。



＊憂慮使金價穩守千七美元＊



因市場擔憂第二波疫情，美元繼續徘徊在逾一周高位，金價周一曾挫逾１％，不過仍穩守

１７００美元上方。

現貨金下滑０﹒２％，報每盎司１７２６﹒６１美元。美國黃金期貨下跌０﹒６％，至每盎

司１７２７﹒２０美元。

美聯儲上周將指標隔夜利率維持在０－０﹒２５％的目標區間不變。

美元指數略有回落，但仍在逾一周高位附近。

市場對於新冠疫情的擔憂，使金價企穩於每盎司１７００美元的關鍵心理關口。

其他貴金屬，鈀金升１％，報每盎司１９３７﹒９７美元。鉑金漲１﹒６％，至每盎司

８１８﹒５３美元，惟盤中觸及一個月低點７８０﹒０５美元。白銀下滑０﹒３％，至每盎司

１７﹒３８美元。（ｆｚ）

