  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2020 07:50

《油金掠影》料產油國履行減產油價回升，憂慮令美元堅挺金價下滑

　　《經濟通通訊社１６日專訊》有跡象顯示燃料需求正在復甦，加上石油輸出國組織（ＯＰＥ
Ｃ）及其盟友正履行減產協議，削弱市場對新冠疫情的擔憂，油價周一（１５日）回升。
　　美國原油期貨上升８６美分或２﹒４％，收於每桶３７﹒１２美元。布蘭特原油期貨上漲
９９美分或２﹒６％，收報每桶３９﹒７２美元。
　　阿聯酋能源部長表示，相信那些沒有遵守減產協議的ＯＰＥＣ＋國家將會履行其承諾，且有
跡象表明石油需求正在回升。
　　周四（１８日）由油組領導的監督委員會將開會，討論各國是否達到各自的減產份額。
　　另外，中國５月份煉油產量增長８﹒２％，接近峰值水平。
　　不過，美國上周六公布新增超過２﹒５萬例新冠病毒感染病例，及北京在過去四天新增７９
例確診病例，市場對疫情的擔憂加重。

＊憂慮使金價穩守千七美元＊

　　因市場擔憂第二波疫情，美元繼續徘徊在逾一周高位，金價周一曾挫逾１％，不過仍穩守
１７００美元上方。
　　現貨金下滑０﹒２％，報每盎司１７２６﹒６１美元。美國黃金期貨下跌０﹒６％，至每盎
司１７２７﹒２０美元。
　　美聯儲上周將指標隔夜利率維持在０－０﹒２５％的目標區間不變。
　　美元指數略有回落，但仍在逾一周高位附近。
　　市場對於新冠疫情的擔憂，使金價企穩於每盎司１７００美元的關鍵心理關口。
　　其他貴金屬，鈀金升１％，報每盎司１９３７﹒９７美元。鉑金漲１﹒６％，至每盎司
８１８﹒５３美元，惟盤中觸及一個月低點７８０﹒０５美元。白銀下滑０﹒３％，至每盎司
１７﹒３８美元。（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/06/2020
《神州經脈》北京疫情恐擴散　經濟數據遜預期　滬指收跌外資快撤
生財有道15/06/2020
《Online有話兒》英中貿易協會向政府游說：不應放棄14億人口的市場
生財有道15/06/2020
【新冠肺炎】香港迪士尼本周四重開　周一起可預約入園日期
FOCUS15/06/2020
【FOCUS】5月數據喜憂參半　「二次爆發」股市壞極有限
興證快訊15/06/2020
地攤經濟
生財有道15/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：平醫約100元中線吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金