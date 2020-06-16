《油金掠影》料產油國履行減產油價回升，憂慮令美元堅挺金價下滑

《經濟通通訊社１６日專訊》有跡象顯示燃料需求正在復甦，加上石油輸出國組織（ＯＰＥ
Ｃ）及其盟友正履行減產協議，削弱市場對新冠疫情的擔憂，油價周一（１５日）回升。
美國原油期貨上升８６美分或２﹒４％，收於每桶３７﹒１２美元。布蘭特原油期貨上漲
９９美分或２﹒６％，收報每桶３９﹒７２美元。
阿聯酋能源部長表示，相信那些沒有遵守減產協議的ＯＰＥＣ＋國家將會履行其承諾，且有
跡象表明石油需求正在回升。
周四（１８日）由油組領導的監督委員會將開會，討論各國是否達到各自的減產份額。
另外，中國５月份煉油產量增長８﹒２％，接近峰值水平。
不過，美國上周六公布新增超過２﹒５萬例新冠病毒感染病例，及北京在過去四天新增７９
例確診病例，市場對疫情的擔憂加重。
＊憂慮使金價穩守千七美元＊
因市場擔憂第二波疫情，美元繼續徘徊在逾一周高位，金價周一曾挫逾１％，不過仍穩守
１７００美元上方。
現貨金下滑０﹒２％，報每盎司１７２６﹒６１美元。美國黃金期貨下跌０﹒６％，至每盎
司１７２７﹒２０美元。
美聯儲上周將指標隔夜利率維持在０－０﹒２５％的目標區間不變。
美元指數略有回落，但仍在逾一周高位附近。
市場對於新冠疫情的擔憂，使金價企穩於每盎司１７００美元的關鍵心理關口。
其他貴金屬，鈀金升１％，報每盎司１９３７﹒９７美元。鉑金漲１﹒６％，至每盎司
８１８﹒５３美元，惟盤中觸及一個月低點７８０﹒０５美元。白銀下滑０﹒３％，至每盎司
１７﹒３８美元。（ｆｚ）
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