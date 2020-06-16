【新股上市】海吉亞醫療今起招股，入場費約３７３７元

《經濟通通訊社１６日專訊》內地最大腫瘤醫療集團海吉亞醫療（０６０７８）今日公開招

股，股份是次發行１﹒２億股，公開發售部分１２００萬股，招股價範圍１７元至１８﹒５元，

每手２００股，入場費３７３７﹒２９元。預料周五（１９日）中午１２時截標，２６日公布招

股結果，２９日於聯交所主板掛牌上市。股份聯席保薦人為摩根士丹利及海通國際。

以招股價中位數計算，公司預料集資額約為１９﹒８６億元，其中約６０％將用於單縣海吉

亞醫院、重慶海吉亞醫院及成武海吉亞醫院（均屬自有營利性醫院）的升級，並在聊城、德州、

蘇州及龍岩市設立新醫院；約３０％將用於合適機遇到來時，在人口龐大、對腫瘤醫療服務需求

相對較高的新市場中收購醫院；約５％將用於升級信息技術系統；約５％將用於營運資金及其他

一般企業用途。

公司通過直接股權所有權或管理權，經營或管理十家以腫瘤科為核心的醫院網絡，遍佈中國

六個省的七個城市。此外，現時向位於中國九個省的１５家醫院合作夥伴（包括托管醫院）就其

放療中心提供服務。收入由２０１７年的人民幣５９６５萬元增加至２０１９年的人民幣１﹒０

８億元，複合年增長率為３４ ﹒９％。

基石投資者有９位，其中高瓴資本分別認購５０００萬美元；ＯｒｂｉＭｅｄ Ｆｕｎｄｓ

認購２０００萬美元；Ｔｉｇｅｒ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ ＬＰ認購１６

００萬元；南方基金管理股份有限公司認購１５００萬元。（ｆｚ）

