【新股上市】康基醫療（９９９７）今起招股，入場費約７０１０元

《經濟通通訊社９日專訊》內地微創微創外科手術器械及配件（ＭＩＳＩＡ）平台康基醫療

（０９９９７）今日開招，股份是次發行２﹒３億股，公開發售部分２２５４萬股，招股價範圍

１２﹒３６元至１３﹒８８元，每手５００股，入場費７００９﹒９４元。預料周五（１９日）

中午１２時截標，２６日公布招股結果，２９日於聯交所主板掛牌上市。股份聯席保薦人為高盛

、中信証券及美銀美林。

以招股價中位數１３﹒１２元計算，公司預料集資額約為２７﹒９１億元，其中約２０﹒０

％將用於提升產能及加強製造能力；約２５﹒０％將用於為研發活動提供資金；約８﹒０％將用

於開發及擴展我們的產品管線，包括促進管線產品的開發及註冊，以及尋求機會收購或引進應用

於產品開發的先進技術；約２０﹒０％將用於投資銷售及營銷活動；約２５﹒０％將用於在未來

五年內為補充及擴大產品組合及技術的潛在戰略投資及收購提供資金；及約１０﹒０％將用於營

運資金及一般公司用途。

公司是中國最大的國內微創外科手術器械及配件（ＭＩＳＩＡ）平台。根據灼識諮詢的資料

，按銷售收入計，２０１９年中國的ＭＩＳＩＡ市場規模達到１８５億元（人民幣．下同），在

國內廠商中排名第一，在所有廠商（包括國際和國內廠商）中排名第四，所佔市場份額為２﹒７

％。來自國內經銷商的收入從２０１７年的２﹒１４億元增至２０１８年的３﹒０８億元，並進

一步增至２０１９年的４﹒５１億元，年複合增長率為４５﹒２％。

基石投資者有７位，其中富達投資分別認購４５００萬美元；貝萊德基金認購３５００萬美

元；Ｌａｋｅ Ｂｌｅｕ Ｐｒｉｍｅ認購２５００萬元；其余基石投資者各認購１５００萬美

元。（ｆｚ）

