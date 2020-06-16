  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2020 13:02

【放水撐市】聯儲局啟動買公司債，惟專家皆料對港股推動作用有限

　　《經濟通通訊社記者張澤慧１６日報道》隔晚聯儲局宣佈啟動在二級市場購買個別公司債券
行動，消息刺激隔晚美股於尾盤拗腰反彈，美股期貨在亞洲時段急彈逾１％，港股亦受刺激飆升
逾七百點，惟專家皆料本次推動作用有限。

＊黃耀宗：聯儲局買債有利於資金流＊

　　利達集團基金經理及首席投資策略師黃耀宗對《經濟通通訊社》表示，雖然隔晚聯儲局啟動
買債，但對港股的推動作用未必大太，料該消息對市場主要起氣氛主導，有短期炒作。目前市場
還是在關注中美關係，雙方近日似重新恢復正常交流。不過，聯儲局啟動買債，長線看是有利於
穩定目前的資金流，防止資金鏈斷裂，對美股方面有支撐作用。另外，聯儲局本次宣布啟動買債
在一定程度上亦消除市場的疑慮，聯儲局有無可能好像之前一樣，繼續以如此大規模地購入債券
。至於市場傳本次買債規模或達７５００億美元，認為這是一個合理的範圍。因此，他預計港股
短期走勢將於２３８００點至２４８００點這千點間徘徊。

＊黃偉康：買個別公司債券行動屬預期＊

　　安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》指出，隔晚美股尾盤反彈，除了是因為聯儲
局啟動買債行動，亦是因為臨近美股期貨結算日，但對比上周四（１１日）單日千八點的跌幅，
隔晚的反彈是很少的。加上此前聯儲局就宣布無限購買ＱＥ，所以本次消息不算有大驚喜，屬市
場預期之內，料推動作用不會太持久。對於本次規模或達７５００億美元，他表示是好過預期，
但強調還要看經濟的恢復情況，因為市場仍對聯儲局的買債規模是否能蓋過疫情對經濟的破壞存
疑。不過，他指目前市場對經濟恢復的前景仍是樂觀，具體還要７、８月才能看出８聯儲局撐市
的效果。
　　至於港股，他表示走勢是較其他股市落後，因除了疫情及中美因素，它還有自身的政治因素
限制，且目前資金仍然流入ＩＰＯ及新經濟股為主，料港股２４８００見頂，於２３５００有支
持。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道16/06/2020
《開市GoodMorning》熊麗萍：中興約21元吸值博率高
專訪16/06/2020
【專訪】中手游：正洽談歐美日IP 或與快手及騰訊聯合發行遊戲
專訪16/06/2020
【專訪】中手游：首季用戶量及付費量上升　28款遊戲獲預批版號
FOCUS16/06/2020
【FOCUS】聯儲「新瓶舊酒」撐市　美元不可避免崩潰?
中國故事15/06/2020
《神州經脈》北京疫情恐擴散　經濟數據遜預期　滬指收跌外資快撤
生財有道15/06/2020
《Online有話兒》英中貿易協會向政府游說：不應放棄14億人口的市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金