【放水撐市】聯儲局啟動買公司債，惟專家皆料對港股推動作用有限

《經濟通通訊社記者張澤慧１６日報道》隔晚聯儲局宣佈啟動在二級市場購買個別公司債券

行動，消息刺激隔晚美股於尾盤拗腰反彈，美股期貨在亞洲時段急彈逾１％，港股亦受刺激飆升

逾七百點，惟專家皆料本次推動作用有限。



＊黃耀宗：聯儲局買債有利於資金流＊



利達集團基金經理及首席投資策略師黃耀宗對《經濟通通訊社》表示，雖然隔晚聯儲局啟動

買債，但對港股的推動作用未必大太，料該消息對市場主要起氣氛主導，有短期炒作。目前市場

還是在關注中美關係，雙方近日似重新恢復正常交流。不過，聯儲局啟動買債，長線看是有利於

穩定目前的資金流，防止資金鏈斷裂，對美股方面有支撐作用。另外，聯儲局本次宣布啟動買債

在一定程度上亦消除市場的疑慮，聯儲局有無可能好像之前一樣，繼續以如此大規模地購入債券

。至於市場傳本次買債規模或達７５００億美元，認為這是一個合理的範圍。因此，他預計港股

短期走勢將於２３８００點至２４８００點這千點間徘徊。



＊黃偉康：買個別公司債券行動屬預期＊



安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》指出，隔晚美股尾盤反彈，除了是因為聯儲

局啟動買債行動，亦是因為臨近美股期貨結算日，但對比上周四（１１日）單日千八點的跌幅，

隔晚的反彈是很少的。加上此前聯儲局就宣布無限購買ＱＥ，所以本次消息不算有大驚喜，屬市

場預期之內，料推動作用不會太持久。對於本次規模或達７５００億美元，他表示是好過預期，

但強調還要看經濟的恢復情況，因為市場仍對聯儲局的買債規模是否能蓋過疫情對經濟的破壞存

疑。不過，他指目前市場對經濟恢復的前景仍是樂觀，具體還要７、８月才能看出８聯儲局撐市

的效果。

至於港股，他表示走勢是較其他股市落後，因除了疫情及中美因素，它還有自身的政治因素

限制，且目前資金仍然流入ＩＰＯ及新經濟股為主，料港股２４８００見頂，於２３５００有支

持。

