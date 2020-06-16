【企業盈喜】壹家壹品（０８１０１）料年度虧轉盈至４４００萬元

《經濟通通訊社１６日專訊》壹家壹品（０８１０１）公佈，截至本年３月３１日止年度之

賬目初步評估，預計其公司於本年度扭虧為盈，將錄純利約４４００萬元，上年度凈虧損約１１

７０萬元。

業績改善主要由於撇銷約７９００萬元的承兌票據負債及無形資產的公平值變動約９３００

萬元。本年度末期業績公告預計於在本月十九日召開之董事會會議後發佈。（ｊｃ）

