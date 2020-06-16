儲局加碼刺激道指期貨造好，港股升幅擴至逾７００點

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局啟動連串救助企業行動，帶動納指、標指先後轉升

，道指也收復所有失地，拗腰倒升１５７點。港股跟隨美股升勢，恆生指數高開５４１點，開報

２４３１８點，重上２４０００點水平。及後道指期貨升逾５００點，帶動港股升幅擴大至逾７

００點，試企２４５００點水平，高見２４５３４點。現時，恆生指數報２４５１６，上升７３

９點或上升３﹒１１％，主板成交４９７﹒５３億元。國企指數報９９３２，上升２７７點或上

升２﹒８７％。

ＡＴＭＸ四股造好，阿里巴巴（０９９８８）升３﹒０９％，報２１３﹒２元；騰訊（００

７００）升４﹒２％，報４５１﹒８元；美團點評（０３６９０）升４﹒９５％，報１６７﹒４

元；小米（０１８１０）升２﹒８９％，報１２﹒８２元。美國商務部長羅斯證實，同意修改對

華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定５Ｇ標準。中興（００７６３）升幅擴大至１１

﹒８２％，報２２﹒７元；中芯（００９８１）升７﹒９７％，報２０﹒６元。

其他重磅股亦造好，匯控（００００５）升３﹒４２％，報３７﹒７５元；港交所（００３

８８）上升２﹒９２％，報２９５﹒８元；友邦保險（０１２９９）上升３﹒８３％，報７１﹒

８５元；中移動（００９４１）上升２﹒７３％，報５４﹒５５元；建行（００９３９）上升１

﹒９５％，報６﹒２６元。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學科技（０２３８２） １１４﹒５０元 升７﹒０１％

中國石油股份（００８５７） ２﹒７５元 升６﹒１８％

中國海洋石油（００８８３） ９﹒０６元 升５﹒２３％

創科實業 （００６６９） ７３﹒９０元 升５﹒０５％

申洲國際 （０２３１３） ９６﹒００元 升４﹒９２％



瑞聲科技 （０２０１８） ４２﹒８５元 升４﹒５１％

中國生物製藥（０１１７７） １４﹒１４元 升４﹒２８％

中信股份 （００２６７） ７﹒８５元 升４﹒２５％

中國人壽 （０２６２８） １６﹒１６元 升３﹒９９％

九龍倉置業 （０１９９７） ３５﹒６０元 升３﹒７９％

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（ｃａ）

