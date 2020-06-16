  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2020 11:07

儲局加碼刺激道指期貨造好，港股升幅擴至逾７００點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局啟動連串救助企業行動，帶動納指、標指先後轉升
，道指也收復所有失地，拗腰倒升１５７點。港股跟隨美股升勢，恆生指數高開５４１點，開報
２４３１８點，重上２４０００點水平。及後道指期貨升逾５００點，帶動港股升幅擴大至逾７
００點，試企２４５００點水平，高見２４５３４點。現時，恆生指數報２４５１６，上升７３
９點或上升３﹒１１％，主板成交４９７﹒５３億元。國企指數報９９３２，上升２７７點或上
升２﹒８７％。
　　ＡＴＭＸ四股造好，阿里巴巴（０９９８８）升３﹒０９％，報２１３﹒２元；騰訊（００
７００）升４﹒２％，報４５１﹒８元；美團點評（０３６９０）升４﹒９５％，報１６７﹒４
元；小米（０１８１０）升２﹒８９％，報１２﹒８２元。美國商務部長羅斯證實，同意修改對
華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定５Ｇ標準。中興（００７６３）升幅擴大至１１
﹒８２％，報２２﹒７元；中芯（００９８１）升７﹒９７％，報２０﹒６元。
　　其他重磅股亦造好，匯控（００００５）升３﹒４２％，報３７﹒７５元；港交所（００３
８８）上升２﹒９２％，報２９５﹒８元；友邦保險（０１２９９）上升３﹒８３％，報７１﹒
８５元；中移動（００９４１）上升２﹒７３％，報５４﹒５５元；建行（００９３９）上升１
﹒９５％，報６﹒２６元。

　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１１４﹒５０元　　升７﹒０１％
　　中國石油股份（００８５７）　　　２﹒７５元　　升６﹒１８％
　　中國海洋石油（００８８３）　　　９﹒０６元　　升５﹒２３％
　　創科實業　　（００６６９）　　７３﹒９０元　　升５﹒０５％
　　申洲國際　　（０２３１３）　　９６﹒００元　　升４﹒９２％

　　瑞聲科技　　（０２０１８）　　４２﹒８５元　　升４﹒５１％
　　中國生物製藥（０１１７７）　　１４﹒１４元　　升４﹒２８％
　　中信股份　　（００２６７）　　　７﹒８５元　　升４﹒２５％
　　中國人壽　　（０２６２８）　　１６﹒１６元　　升３﹒９９％
　　九龍倉置業　（０１９９７）　　３５﹒６０元　　升３﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃａ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS16/06/2020
【FOCUS】聯儲「新瓶舊酒」撐市　美元不可避免崩潰?
中國故事15/06/2020
《神州經脈》北京疫情恐擴散　經濟數據遜預期　滬指收跌外資快撤
生財有道15/06/2020
《Online有話兒》英中貿易協會向政府游說：不應放棄14億人口的市場
生財有道15/06/2020
【新冠肺炎】香港迪士尼本周四重開　周一起可預約入園日期
FOCUS15/06/2020
【FOCUS】5月數據喜憂參半　「二次爆發」股市壞極有限
興證快訊15/06/2020
地攤經濟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金