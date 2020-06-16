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即市新聞

16/06/2020 09:21

美期造好帶動，港股高開５４１點報２４３１８點，國指漲２０５點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》儲局隔晚宣傳啟動購買企業債券行動，美股期貨於亞洲開市時
段續升近１％，亞洲股市積極反彈，日經漲６０２點，首爾指數升６５點，港股則重返二萬四，
並大幅高開５４１點。個股方面，雖然騰訊（００７００）主席馬化騰連日減持公司股價，但旗
下遊戲獲得遊戲版號，今早高開３﹒６％帶動股市氣氛；而出口股繼續有有追捧，申洲國際（０
２３１３）漲３﹒８％，為開市表現最佳藍籌。恆生指數開報２４３１８點，升５４１點或升２
﹒２８％，主板成交２２﹒２５億元。國企指數報９８６１點，升２０５點或升２﹒１３％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒９２％，報３７﹒２元；港交所（００３８８）升
２﹒０２％，報２９３﹒２元；騰訊升３﹒６４％，報４４９﹒４元；中移動（００９４１）升
２﹒１７％，報５４﹒２５元；友邦保險（０１２９９）升２﹒６％，報７１元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　　９５﹒００元　　　升３﹒８３％
　　騰訊控股（００７００）　４４９﹒４０元　　　升３﹒６４％
　　中生製藥（０１１７７）　　１４﹒００元　　　升３﹒２４％
　　中石油　（００８５７）　　　２﹒６７元　　　升３﹒０９％
　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒６６元　　　升３﹒０３％

　　舜宇光學（０２３８２）　１１０﹒２０元　　　升２﹒９９％
　　吉利汽車（００１７５　　　１１﹒９４元　　　升２﹒９３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒００元　　　升２﹒９２％
　　新地　　（０００１６）　１００﹒４０元　　　升２﹒８７％
　　長實集團（０１１１３）　　４７﹒２５元　　　升２﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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