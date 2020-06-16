《盤後部署》市場仍觀望中美周三會晤，港股上望２４９００點

《經濟通通訊社１６日專訊》美國聯儲局隔晚宣布啟動購買企業債券行動，加上國務卿蓬佩

奧計劃周三會晤中國代表團，市場憧憬中美關係有望改善，隔晚美股尾市拗腰反彈，港股方面則

開報２４３１８點升５４１點，破二萬四；騰訊（００７００）旗下遊戲獲得遊戲版號利好大市

氣氛，手機孖寶則受惠於華為市佔率４月升至全球第一，刺激恆指最高見２４５３４點飆７５７

點。傳港府放寬限聚令措施，地產板塊亦有資金流入，美股三大指數期貨升勢不俗；唯據報北韓

炸毀兩韓聯絡辦公室，最終恆指收報２４３４４點，升５６７點或２﹒３９％，破五十天線（２

４０４４點），主板成交１１４６﹒２６億元，少１０﹒５％。國指報９８６７點，升２１１點

或２﹒１９％。

Ａ股兩市同步造好，上證綜指收報２９３１點，升４１點或１﹒４４％；深證成份指數報１

１３９８點，升２０６點或１﹒８５％，總成交７１２４﹒２４億人幣少６﹒２％。



＊聯儲局開始購買企業債，經濟學家警告美元或崩盤＊



為進一步緩助企業應對新型肺炎，聯儲局更新「次級市場企業信用機制（ＳＭＣＣＦ）」，

將開始購買多元化的企業債投資組合、以支持信貸市場流動性，並協助大型僱主取得信貸。遵循

一項專門為ＳＭＣＣＦ設立的多元化美國企業債券市場指數。該指數由二級市場上滿足該工具最

低評級、最高期限和其他條件的美國企業發行的所有債券組成。聯儲局指，這項指數化的買債方

式有助與ＳＭＣＣＦ目前購買的ＥＴＦ形成互補。

不過大摩前首席經濟學家、耶魯大學資深研究員羅奇接受訪問時警告，美國去全球化加上龐

大預算赤字，美元崩盤幾乎是無可避免，預計美元對其他主要貨幣滙價可能下跌３５％。

他指，美國經濟長期以來受嚴重的宏觀失衡困擾，國內儲蓄率極低及經常賬長期赤字，美元

將急劇下跌。而隨着未來幾年財政赤字爆破，問題將會惡化；同時美國正減低全球化，他擔心美

元可能引發類似上世紀７０年代末的滯脹危機。

美國財政部公布數據指，外國所持美債總額在４月減少１７６７﹒０３億美元，而３月減少

２９８９﹒１億美元。中國４月減持美國國庫券８８億美元，總額降至１﹒０７３萬億美元。



＊儲局買債利好本港公用股，中美會晤左右後市＊



美國聯儲局計劃入市購買企業債，或推升債價並壓低息率，資金轉投公用股的誘因加大；料

隨美國債劵息率回落，本港公用股可維持一段時間的升勢。不過，就港股大市而言，買債行動暫

時只屬「前菜」，美國國務卿蓬佩奧和中國代表團在周三的會晤才是「主菜」，若然把美國容許

當地企業與華為商討制定５Ｇ標準的行動視為向中國示好，加上若會後傳遞「中美關係良好」的

信息，將成為推升港股大市的強力因素。

不過市場暫時仍未敢對中美會晤太過樂觀，恆指短線先望百天線，即２４９００點水平，若

有相關利好消息，可上望２５５００點。

另一方面，若然把中國減持美債視為看淡美匯則過於以偏蓋全，相信是套現以應對疫情問題

居多；儲局主席鮑威爾在早前的議息會議後透露，有評估債券孳息曲線控制，但未有定論，或檢

視歷史和外國經驗，透過孳息曲線定下利率目標。但可預期的是，市場「水浸」的情況不會在短

時間內結束。（ｎｓ）

