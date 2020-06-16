【朝鮮局勢】北韓：軍隊已準備採取行動，或進入非軍事區

《經濟通通訊社１６日專訊》據朝鮮中央通訊社今日報道指，如果脫北者團體繼續向朝鮮發
放傳單，北韓軍隊已準備好採取行動。
朝鮮人民軍總參謀部具體指出正研究行動計劃，重新進入朝韓停戰協定規定的非軍事區，並
將前線轉化為堡壘，並將迅速、徹底執行任何決定和命令。
韓國總統文在寅上日（１５日）已敦促朝鮮繼續遵守兩韓達成的和平協議，並恢復對話。（
ａｌ）
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