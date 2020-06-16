【英國脫歐】約翰遜：如果歐盟努力推進談判，下月或可達成協議

《經濟通通訊社１６日專訊》日前英國首相約翰遜與歐盟執委會主席馮德萊恩、歐洲理事會

、歐洲議會的領導人召開視像會議，雙方周一（１５日）達成共識，同意應加快就未來關係的協

商並達成協議。

約翰遜強調兩國需要更努力協商，並已告訴歐盟高級代表有必要讓協商更有活力，認為沒有

理由不在下月達成協議。

不過有歐盟官員消息指，即使雙方計劃加快談判，但在夏天前不大可能取得重大進展，英國

僅將在最後一刻努力協商，就像上年英國達成脫歐協議時一樣。（ａｌ）

