【朝鮮局勢】消息指兩韓邊界非軍事區發生爆炸，聯絡辦公室遭破壞

《經濟通通訊社１６日專訊》據韓聯社最新報道指，朝鮮開城工業園區，即北韓與南韓的邊

界非軍事區疑似發生爆炸，更有煙霧傳出，北韓與南韓聯絡辦公室可能遭破壞。

據朝鮮中央通訊社今日報道指，如果脫北者團體繼續向朝鮮發放傳單，北韓軍隊已準備好採

取行動，或重新進入朝韓停戰協定規定的非軍事區，並將前線轉化為堡壘，並將迅速、徹底執行

任何決定和命令。（ａｌ）

