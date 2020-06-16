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即市新聞

16/06/2020 09:21

《異動股》中興通訊開升逾４％，美國容許科企與華為洽商５Ｇ標準

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部長羅斯證實，同意修改對華為的限制措施，容許當
地企業與華為商討制定５Ｇ標準。５Ｇ相關股份開盤造好，中興通訊（００７６３）抽高４﹒４
３％，報２１﹒２元。
　　比亞迪電子（００２８５）開升２﹒４５％，報１５﹒９元；偉易達（００３０３）升２﹒
９９％，報４８﹒２５元。
　　報道引述羅斯的聲明稱，美國不會放棄全球創新領域的領導地位。容許企業與華為商討５Ｇ
標準是為確保美國國家安全，有助美國參與制定５Ｇ標準。
　　恆指開升５４１點報２４３１８點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中興通訊　　（００７６３）　　２１﹒２００元　　　升４﹒４３％
　　比亞迪電子　（００２８５）　　１５﹒９００元　　　升２﹒４５％
　　偉易達　　　（００３０３）　　４８﹒２５０元　　　升２﹒９９％
　　中國通信服務（００５５２）　　　５﹒０２０元　　　升１﹒４１％

　　通達集團　　（００６９８）　　　０﹒４３５元　　　升２﹒３５％
　　中國鐵塔　　（００７８８）　　　１﹒５００元　　　升２﹒０４％
　　昂納科技集團（００８７７）　　　５﹒１８０元　　　升１﹒３７％
　　京信通信　　（０２３４２）　　　３﹒１１０元　　　升１﹒９７％
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　　１４﹒０６０元　　　升１﹒７４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

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