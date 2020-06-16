《異動股》騰訊（００７００）高開近４％，旗下遊戲獲批遊戲版號

《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊（００７００）無懼主席馬化騰再度減持，今日裂口高開

３﹒６４％，報４４９﹒４元；成交約１１８萬股，涉資５﹒２６億元。

國家新聞出版廣電總局官網顯示，共５５款遊戲獲得遊戲版號，其中２１款為休閒益智類遊

戲，１款端遊，１款頁遊，１款Ｓｗｉｔｃｈ遊戲，其餘均為手遊。《不思議的皇冠》申報類別

為遊戲機Ｓｗｉｔｃｈ，是騰訊（００７００）ＮＥＸＴ Ｓｔｕｄｉｏｓ開發的遊戲。

另外，根據聯交所資料顯示，騰訊主席馬化騰於上周二至上周五（９日至１２日）連續四日

減持公司共９６５萬股，每股平均價分別為４３３﹒４０９５元、４４３﹒０１５１元、４５０

﹒２６９６及４４０﹒２１９元，套現４２﹒７億元，最新持股量降至８﹒４２％。

是次為馬化騰年內第二度減持騰訊，他於今年１月中曾減持５００萬股，套現近２０億元。

現時，恆生指數報２４３１８，升５４１點或升２﹒２８％，主板成交２２﹒２５億元。國

企指數報９８６１，升２０５點或升２﹒１３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際（００２６８） １４﹒５２元 升１﹒６８％

騰訊控股（００７００） ４４９﹒４０元 升３﹒６４％

網龍 （００７７７） ２０﹒７０元 升２﹒２２％

第七大道（００７９７） ２﹒７７元 無升跌



ＩＧＧ （００７９９） ５﹒６２元 升１﹒８１％

創夢天地（０１１１９） ４﹒３２元 升１﹒１７％

新意網 （０１６８６） ５﹒２９元 無升跌

心動公司（０２４００） ２８﹒９０元 升３﹒９６％



禪遊科技（０２６６０） ０﹒９２元 升２﹒２２％

易鑫集團（０２８５８） １﹒９９元 升４﹒７４％

網易 （０９９９９） １２８﹒６０元 升２﹒８０％

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（ｙｋ）

