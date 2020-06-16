【抗疫維穩】北京：退還影院２０２０年已繳專項資金

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京市財政局已會同市電影局積極組織退
還本市影院２０２０年已繳的專項資金，緩解影院現金流緊張等實際困難，支持電影行業應對疫
情影響，及時復工達產。
據悉，近日財政部、國家電影局聯合發布《關於暫免徵收國家電影事業發展專項資金政策的
公告》，其中，湖北省外其他省、自治區、直轄市自２０２０年１月１日至２０２０年８月３１
日免徵國家電影發展專項資金。
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