【抗疫維穩】北京：退還影院２０２０年已繳專項資金

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京市財政局已會同市電影局積極組織退

還本市影院２０２０年已繳的專項資金，緩解影院現金流緊張等實際困難，支持電影行業應對疫

情影響，及時復工達產。

據悉，近日財政部、國家電影局聯合發布《關於暫免徵收國家電影事業發展專項資金政策的

公告》，其中，湖北省外其他省、自治區、直轄市自２０２０年１月１日至２０２０年８月３１

日免徵國家電影發展專項資金。

