  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2020 14:04

【抗疫維穩】北京：退還影院２０２０年已繳專項資金

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》北京市財政局已會同市電影局積極組織退
還本市影院２０２０年已繳的專項資金，緩解影院現金流緊張等實際困難，支持電影行業應對疫
情影響，及時復工達產。
　　據悉，近日財政部、國家電影局聯合發布《關於暫免徵收國家電影事業發展專項資金政策的
公告》，其中，湖北省外其他省、自治區、直轄市自２０２０年１月１日至２０２０年８月３１
日免徵國家電影發展專項資金。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道16/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中興約21元吸值博率高
專訪16/06/2020
【專訪】中手游：正洽談歐美日IP 或與快手及騰訊聯合發行遊戲
專訪16/06/2020
【專訪】中手游：首季用戶量及付費量上升　28款遊戲獲預批版號
FOCUS16/06/2020
【FOCUS】聯儲「新瓶舊酒」撐市　美元不可避免崩潰?
中國故事15/06/2020
《神州經脈》北京疫情恐擴散　經濟數據遜預期　滬指收跌外資快撤
生財有道15/06/2020
《Online有話兒》英中貿易協會向政府游說：不應放棄14億人口的市場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金