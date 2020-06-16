《午市前瞻》觀望中美關係，料港股於２４８００至２３８００徘徊

《經濟通通訊社１６日專訊》市場雖然憂慮中美爆發第二波新冠肺炎疫情，不過聯儲局啟動

連串救助企業行動，宣布除正在購買的交易所買賣基金（ＥＴＦ），本周會在二級市場購買企業

債券，美股先急跌後反彈，道指更拗腰倒升１５７點。亞太股市今早全線反彈，港股四日累挫１

２８０點後，今早跟隨美股升勢，高開５４１點，開報２４３１８點，重上２４０００點水平。

之後有消息指，美國總統特朗普稱，考慮推一萬億美元基建以刺激經濟，道指期貨應聲炒上，飆

逾５００點，帶動港股升幅擴大至逾７００點，高見２４５３４點，觸及十天線後再度升幅收窄

。最終，恆指中午收報２４４７８，上升７０１點或上升２﹒９５％，主板成交６３７﹒１６億

元。國企指數報９９１５，上升２５９點或上升２﹒６８％。

Ａ股亦上揚，上證綜指報２９１５，上升２５點或上升０﹒８７％，成交１６０７﹒０４億

元人民幣。深證成指報１１３０２，上升１１０點或上升０﹒９８％，成交２６７４﹒１５億元

人民幣。

藍籌股全線造好，遭主席馬化騰連續四個交易日減持，惟旗下遊戲獲得遊戲版號，；匯控（

００００５）升３﹒０１％，報３７﹒６元；港交所（００３８８）升２﹒５７％，報２９４﹒

８元；友邦（０１２９９）升３﹒７６％，報７１﹒８元；中移動（００９４１）升２﹒５４％

，報５４﹒４５元；建行（００９３９）升２﹒２８％，報６﹒２８元。



＊美擬推萬億基建領出口股飆升＊



據路透社引述知情人士報道指，美國國務卿蓬佩奧計劃本周在夏威夷一個美軍基地會晤中國

代表團，討論自今年年初以來嚴重惡化的雙邊關係。加上美國總統特朗普稱，考慮推一萬億美元

基建以刺激經濟，出口股齊抽升。申洲國際（０２３１３）飆５﹒１４％，報９６﹒２元；創科

實業（００６６９）升５﹒１９％，報７４元；敏實集團（００４２５）升４﹒３７％，報２１

﹒５元；新秀麗（０１９１０）飆８﹒７８％，報８﹒３元；敏華控股（０１９９９）上升６﹒

５％，報７﹒３７元。

美國商務部長羅斯證實，同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定５Ｇ標

準。中興通訊（００７６３）勁升１４﹒０４％，報２３﹒１５元；中芯國際（００９８１）飆

９﹒８％，報２０﹒９５元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升５％，報７８﹒８元；華虹半導體

（０１３４７）升７﹒４６％，報１８﹒７２元；上海復旦（０１３８５）上升４﹒０４％，報

５﹒９３元。

另外，據市場調查機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ早前發表的研究報告指，４月份全球手機

出貨量達６９３７萬台，雖然按年減少４１％，但華為市佔率首次超越三星，達２１﹒４％，成

為全球第一。手機孖寶舜宇（０２３８２）升７﹒４８％，報１１５元；瑞聲科技（０２０１８

）升４﹒７６％，報４２﹒９５元；比亞迪電子（００２８５）升７﹒６％，報１６﹒７元；高

偉電子（０１４１５）上升６﹒４５％，報１﹒６５元；丘鈦科技（０１４７８）上升６﹒８２

％，報１０﹒１８元。



＊需求增加國際油價漲，中海油飆近半成＊



全球原油產量繼續下滑，美國７月頁岩油產量料跌９﹒３萬桶，支持油價反覆回揚。原油價

格昨倒升逾２％，三桶油向上，中石油（００８５７）升６﹒１８％，報２﹒７５元；中海油（

００８８３）升４﹒８８％，報９﹒０３元；中石化（００３８６）升２﹒９９％，報３﹒４４

元；Ｆ三星原油期（０３１７５）上升５﹒８８％，報２﹒５９４元。

ＡＴＭＸ股造好，阿里巴巴（０９９８８）三連跌後，周二出現反彈，升３﹒０９％，報２

１３﹒２元；美團點評（０３６９０）升５﹒８９％，報１６８﹒９元；小米集團（０１８１０

）上升３﹒８５％，報１２﹒９４元。

ＳａａＳ股繼續熱炒，微盟集團（０２０１３）升４﹒２２％，報１０﹒１２元；曾破頂高

見１０﹒２６元；中國有贊（０８０８３）升７％，破頂高見１﹒２３元。中軟國際（００３５

４）走高８﹒０７％，報４﹒４２元；微盟集團（０２０１３）升４﹒２２％，報１０﹒１２元

。



＊黃耀宗：新經濟股仍是資金追捧目標＊



隔晚聯儲局宣佈啟動購買個別公司債券行動，且中美關係似有所改善，美股期貨急彈，港股

今早亦反彈逾六百點，利達集團基金經理及首席投資策略師黃耀宗對《經濟通通訊社》表示，雖

然隔晚聯儲局啟動買債，但對港股的推動作用未必大太，料該消息對市場主要起氣氛主導，目前

市場還是在關注中美關係，雙方似重新有正常交流。他認為港股短期走勢將於２３８００點至２

４８００點這千點間徘徊，不過指港股現呈一浪高於一浪的形勢，相信是因為每次整固後有更多

資金流入，其中新經濟股仍然是資金追捧的主要對象。（ｃａ、ｆｚ）

