【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２９﹒７億人幣，買美團中芯沽融創申洲

《經濟通通訊社１６日專訊》聯儲局宣布除正在購買的交易所買賣基金（ＥＴＦ），本周會
在二級市場購買企業債券，隔晚美股急插後倒升，高開５４１點，報２４３１８，之後傳出特朗
普政府或推近萬億美元基建，以推動經濟復甦，道指期貨抽升，連帶港股亦炒上，最多曾飆７５
７點。午後有報道指北韓炸毀開城工業園兩韓聯絡辦公室，拖累恆指升幅收窄，最終港股收報４
３４４，升５６７點或２﹒３９％。
按額度計算，北水全日淨流入２９﹒７億元人民幣，減少４﹒９％。北水淨買入最多的個股
依次是美團點評（０３６９０）、中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）；淨賣出
最多的依次是融創中國（０１９１８）、申洲國際（０２３１３）、中興通訊（００７６３）。
主板成交１１４６﹒２６億元減少１０﹒５％。其中港股通成交１９６﹒１億元，佔總成交
１７﹒１％。
＊美團又創新高，北手大手掃逾９億元＊
科網股持續強勢，美團盤中又創新高，最高曾見１７２﹒５元，收市勁升７﹒８４％報１７
２元，為上市後市值首破萬億元大關；北水淨買入９﹒２億元。
美國容許當地企業與華為商討制定５Ｇ標準，晶片股中芯炒高１１﹒９％報２１﹒３５元，
北水淨買入３﹒３億元。
建行升１﹒３％報６﹒２２元，北水淨買入２﹒５億元。
融創中國升０﹒７４％報３３﹒９元，北水淨賣出１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團點評 （０３６９０） ９﹒２３
中芯國際 （００９８１） ３﹒２９
建設銀行 （００９３９） ２﹒５４
中國飛鶴 （０６１８６） ２﹒３７
騰訊控股 （００７００） ２﹒２５
淨沽出最多港股：
融創中國 （０１９１８） －１﹒３９
申洲國際 （０２３１３） －１﹒２３
中興通訊 （００７６３） －０﹒３０
微創醫療 （００８５３） －０﹒０６
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（ｃａ）
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