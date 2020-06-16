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16/06/2020 08:27

【新冠肺炎】旅發局谷消費，推本地遊優惠平台

　　新冠肺炎疫情緩和，旅遊發展局即出手刺激本地消費及旅遊活動，昨日（１５日）正式推出
「旅遊．就在香港」計劃，鼓勵本地深度遊及在港消費，網羅本港多個景點、酒店、餐廳及商場
優惠。
　　局方亦會最快於在８月推出「賞你遊香港」項目，由市民透過消費換取本地團。優惠平台亦
首次集合Ｖｉｓａ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ、銀聯及美國運通４大信用卡公司一同推出的優惠。
《香港經濟日報》

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