【香港政情】梁頌恆闖立會案上訴，法官押後裁決

青年新政游蕙貞及梁頌恆聯同３名助理早前涉硬闖會議廳被裁定非法集結罪成，判囚４周。
梁昨（１５日）於高等法院提出上訴指，原審裁判官忽略了非法集結控罪的必要元素是，被告所
使用作令人害怕破壞社會安寧的武力必須是非法，但梁於案中只是運用了最低限度的合法武力。
律政司一方則回應指，從案發時片段可見，梁所使用的武力程度明顯超越合理可接受的程度
。法官押後裁決。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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