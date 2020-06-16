會德豐梁志堅：現階段發展方向暫不變，樓價短期平穩後逐步上升

《經濟通通訊社１６日專訊》會德豐（０００２０）今日將進行私有化表決，副主席梁志堅

於會後見傳媒時表示，由於私有化表決仍未完結，目前難以透露任何有關私有化後的細節，但公

司手頭上仍有多個項目正在進行，現階段發展方向不會有改變。不過，他坦言，將來投地以會德

豐還是九倉（００００４）名義將需視乎公司主管的指示；至於日後管理層會否變動，亦需待正

式私有化後才有決定，直指「大家都未知日後有何新指示」。

他又未有透露會否裁員，稱私有化後股權結構不同，僅指公司有近２０個物業發展項目持續

進行中。而公司對樓市前景仍具有信心，將會一如以往地推盤，整體政策無大改變。

他又多謝主席多年來的看待，坦言９年來與主席合作相當愉快，而會德豐現時在地產領域已

企得住腳，直指「好安慰」。

問及國安法對樓市影響，他稱自己不太熟悉，但認為每一個國家都有國安法，而香港是歸屬

於中國的一部分，由於香港過往有很多不必要的動亂發生，故中國認為有必要立法處理。他又認

為立法不會影響樓價，理由是香港樓價並非外來因素所影響，而是因土地政策未能充分解決供需

失衡。他預期，樓價短期平穩後將逐步增長，料到明年初有數個百分點升幅。（ｙｗ）

