  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/06/2020 11:49

會德豐梁志堅：現階段發展方向暫不變，樓價短期平穩後逐步上升

　　《經濟通通訊社１６日專訊》會德豐（０００２０）今日將進行私有化表決，副主席梁志堅
於會後見傳媒時表示，由於私有化表決仍未完結，目前難以透露任何有關私有化後的細節，但公
司手頭上仍有多個項目正在進行，現階段發展方向不會有改變。不過，他坦言，將來投地以會德
豐還是九倉（００００４）名義將需視乎公司主管的指示；至於日後管理層會否變動，亦需待正
式私有化後才有決定，直指「大家都未知日後有何新指示」。
　　他又未有透露會否裁員，稱私有化後股權結構不同，僅指公司有近２０個物業發展項目持續
進行中。而公司對樓市前景仍具有信心，將會一如以往地推盤，整體政策無大改變。
　　他又多謝主席多年來的看待，坦言９年來與主席合作相當愉快，而會德豐現時在地產領域已
企得住腳，直指「好安慰」。
　　問及國安法對樓市影響，他稱自己不太熟悉，但認為每一個國家都有國安法，而香港是歸屬
於中國的一部分，由於香港過往有很多不必要的動亂發生，故中國認為有必要立法處理。他又認
為立法不會影響樓價，理由是香港樓價並非外來因素所影響，而是因土地政策未能充分解決供需
失衡。他預期，樓價短期平穩後將逐步增長，料到明年初有數個百分點升幅。（ｙｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道16/06/2020
會德豐私有化今表決　支持股東稱作價「有水位」
中國故事16/06/2020
《神州經脈》憧憬中美啟會談　華為禁令獲放寬　神州股匯雙升
香港政情16/06/2020
【新冠肺炎】陳肇始：限聚令人數上限放寬至50人 本周五生效
生財有道16/06/2020
【放水撐市】聯儲局啟動買公司債 惟專家皆料對港股推動作用有限
生財有道16/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中興約21元吸值博率高
專訪16/06/2020
【專訪】中手游：正洽談歐美日IP 或與快手及騰訊聯合發行遊戲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金