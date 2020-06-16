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16/06/2020 12:56

【新冠肺炎】傳政府放寬限聚令，室內不限人數，室外上限５０人

　　《經濟通通訊社１６日專訊》消息指，政府放寬限聚令措施，室內不限人數，室外人數限於
５０人以內，餐飲業將取消一枱人數上限。
　　食物及衛生局局長陳肇始下午四時在政府總部會見記者，預料會交代詳情，食物及衛生局副
秘書長陳偉基亦會出席。
　　行政長官林鄭月娥今早在行政會議前表示，政府傾向放寬限聚令等防疫措施，陳肇始下午將
公布詳情。（ｂｉ）

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