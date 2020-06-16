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16/06/2020 09:58

【紓困措施】林鄭料失業率上升，兩輪保就業計劃近６萬名僱主申請

　　《經濟通通訊社１６日專訊》行政長官林鄭月娥在行政會議開會前表示，兩輪保就業計劃共
有５﹒９５萬名僱主申請，已批出１１４億元。當中，第二輪已完成３﹒４萬名僱主，以及３萬
名自僱人士的申請，當中有９８％為中小企僱主，明天將會收到通知，並在這兩天過數。
　　林鄭又指，近月失業領取綜緩的個案大幅上升，預料今日下午公布的３－５月份本港失業率
一定會上升，但希望大家留意升幅有否放緩。（ｃｗ）

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