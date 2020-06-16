《本港經濟》最新失業率升至５﹒９％逾１５年最高

《經濟通通訊社１６日專訊》根據政府統計處今日發表的最新勞動人口統計數字，經季節性
調整的失業率由今年２－４月的５﹒２％上升至３－５月的５﹒９％，超越了全球金融危機爆發
後５﹒５％的高位，達到逾１５年來的最高水平。就業不足率亦由２－４月的３﹒１％上升至
３－５月的３﹒５％。
與今年２－４月比較，在３－５月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）
均見上升，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業、資訊及通訊業、教育業，以及藝術
、娛樂及康樂活動業有相對明顯的上升。就業不足率方面，上升主要見於零售業、運輸業，以及
貨倉及運輸輔助活動業。
＊就業不足率升至近１７年來最高＊
總就業人數由今年２－４月的３６５﹒７４萬人，下跌至３－５月的３６１﹒９５萬人，減
少約３﹒７９萬人。同期的總勞動人口亦減少約９９００人，至３８４﹒９９萬人。失業人數
（不經季節性調整）則增加約２﹒７９萬人，至２３﹒０４萬人。同期的就業不足人數約
１３﹒５１萬人，增加約１﹒６５萬人。
勞工及福利局局長羅致光評論最新失業數字時表示，由於廣泛經濟活動仍然低迷，勞工市場
在今年３－５月進一步惡化。經季節性調整的失業率較上一個期間上升０﹒７個百分點至
５﹒９％，超越了全球金融危機爆發後５﹒５％的高位，達到逾１５年來的最高水平。就業不足
率顯著上升０﹒４個百分點至３﹒５％，為接近１７年來的高位。總就業人數及勞動人口的按年
跌幅分別進一步擴大至６﹒５％及３﹒３％，兩者皆為有紀錄以來的最大跌幅。
＊消費旅遊業失業率創沙士後新高＊
羅致光指，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今年３－
５月上升至１０﹒６％，為自２００３年８月至１０月受沙士沉重打擊後的高位，就業不足率顯
著上升至６﹒３％，為有紀錄以來的最高位。其中，餐飲服務活動業的失業率上升至１４﹒８％
，就業不足率則高企於８﹒２％。同時，建造業的情況惡化，其失業率上升至１０﹒８％，就業
不足率升至８﹒２％。多個其他行業的勞工市場情況亦轉弱，尤其在運輸業、資訊及通訊業、教
育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。
展望未來，羅致光指，雖然本地疫情有所減退，但本地經濟活動需要時間回復正常。由於疫
情全球大流行繼續拖累環球經濟，外圍環境亦會仍然困難。因此，勞工市場在短期內仍將面對壓
力，然而未來惡化的速度或會減慢。為保持經濟活力，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包
括一系列保就業及創職位的措施。這些措施應有助保障員工就業。政府會密切留意相關情況。
（ｃｌ）
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