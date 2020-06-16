【企業盈警】大昌集團（８８）料全年應佔溢利按年大跌逾４０％

《經濟通通訊社１６日專訊》大昌集團（０００８８）公布，預期截至今年３月底止年度之
公司權益持有人應佔溢利將較去年大幅減少逾４０％，主要由於預期收入將大幅減少逾８０％所
致。
集團解釋，收入下滑主要基於本地持續的社會動盪及出現冠狀病毒大流行，市場氣氛疲
弱，導致期內香港物業銷售顯著減少，但強調集團現金狀況強勁，認為整體財務狀況依然良好和
穩健。（ｙｗ）
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