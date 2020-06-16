《小傳日記》美國又托底，魚缸上雲梯；禁令突放寬，中興最喜歡！

《小傳日記》美聯儲噚日宣布除咗仲買緊嘅交易所買賣基金（ＥＴＦ），呢個星期仲會喺二

級市場買企業債券，又有政府托底，美股即刻來個先急跌後收高。亞太股市今早齊齊反彈，加上

花旗國突然話允許當地企業同華為製訂５Ｇ標準，「孖屐」憧憬佢同神州關係改善，香江魚缸四

日累挫１２８０點後，今早高開５４１點，開報２４３１８點，重上２４０００點水平。

之後有消息指，花旗國考慮推一萬億美元基建以刺激經濟；避險情緒降溫，１０年期美國國

債收益率見回升且美元指數回軟，道指期貨應聲炒上，飆逾５００點，帶動港股升幅擴大至逾７

００點，高見２４５３４點，當中出口佬、石油佬、手機佬同磚頭佬表現最好。另外，港府放寬

限聚令措施，消息繼續托住個魚缸。下午美股指數期貨升幅逐漸縮窄，重磅藍戰士升幅亦見收窄

，最終魚缸收報２４３４４點，升５６７點或升逾２巴仙，主板成交１１４６﹒２６億元減１０

巴仙。國企指數報９８６７點，升２１１點或升逾２巴仙。

Ａ場同樣上揚，上證綜合指數報２９３１點，升４１點或升逾１巴仙。深證成份指數報１１

３９８點，升２０６點或升近２巴仙，總成交７１２４﹒４０億銀人民幣。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）連續四個交易日畀主席馬化騰減持，不過旗下遊戲獲

得遊戲版號，收漲近４巴仙，報４４８﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）升２巴仙，報７０﹒６５

銀；大笨象（００００５）飛起逾２巴仙，報３７﹒４銀；神州移動（００９４１）走高近２巴

仙，報５４﹒１５銀；生發發（００３８８）飆近３巴仙，報２９５﹒８銀。



＊保費見回升內險表現醒，中美有計傾出口佬齊升＊



交銀國際發表報告，話上個月壽險同財險保費嘅增速見回升，仲話後續財政政策將會加大力

度以恢復經濟，相信到時會緩解低利率帶嚟嘅壓力，?險佬隨即彈起。太平（００９６６）抽高

逾４巴仙，報１２﹒２８銀；國壽（０２６２８）漲近３巴仙，報１５﹒９６銀；財險（０２３

２８）走高逾３巴仙，報７﹒１６銀；新華保險（０１３３６）上揚近３巴仙，報２５﹒９銀；

人保（０１３３９）跳起近４巴仙，報２﹒４５銀。

花旗國同神州嘅「口水戰」近排好似有所消停，據外媒報道，花旗國國務卿蓬佩奧計劃本周

同神州代表團見面，既然約得見面應該都有計傾。憧憬兩國關係改善，出口佬齊齊抽升。申洲國

際（０２３１３）踢高逾半成，報９６﹒３銀；創科實業（００６６９）抽升近６巴仙，報７４

﹒２５銀；耐世特（０１３１６）漲超過半成，報５﹒９４銀；敏實集團（００４２５）揚近３

巴仙，報２１﹒１５銀；敏華（０１９９９）漲逾４巴仙，報７﹒２銀。



＊華為有得撈５Ｇ佬驕傲；齊齊拉合作手遊有力托＊



花旗國商務部長羅斯證實，同意修改對華為嘅限制措施，容許當地企業同華為商討制定５Ｇ

標準。今日相關概念板塊造好，中興（００７６３）炒高逾一成半，報２３﹒４銀；鐵塔（００

７８８）踼高近３巴仙，報１﹒５１銀；通達（００６９８）起飛逾７巴仙，報０﹒４５５銀；

比亞迪電子（００２８５）彈逾９巴仙，報１６﹒９２銀；中通服（００５５２）跳高近４巴仙

，報５﹒１４銀。

神州公布６月有５５款遊戲獲首批國產遊戲版號，其中包括創夢天地（０１１１９）嘅《雛

蜂：深淵天使》，今日踼高逾４巴仙，報４﹒４６銀。而網易（０９９９９）就同華納互娛建立

戰略合作夥伴關係，共同開發《魔戒》衍生手遊，鏟高近４巴仙，報１２９﹒７銀。中手游（０

０３０２）話，集團旗下遊戲第一季度的用戶量及「課金」量都有明顯上升，未來可能同快手、

ＱＱ做聯合發行，中手游起飛近一成一，報３﹒４３銀。網龍（００７７７）起哄近２巴仙，報

２０﹒６５銀；ＩＧＧ（００７９９）起哄近２巴仙，報５﹒６２銀。



＊華為市佔升手機表現醒，高盛升目標中芯上雲霄＊



據市場調查機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ早前發表的研究報告指，４月份全球手機出貨量

達６９３７萬台，雖然按年減少４１巴仙，但華為市佔率首次超越三星，成為全球第一。華為概

念佬上揚，比亞迪電子（００２８５）飛逾９巴仙，報１６﹒９２銀；藍戰士舜宇光學（０２３

８２）踢高８巴仙，報１１５﹒７銀；丘鈦科技（０１４７８）升逾８巴仙，報１０﹒３銀；通

達集團（００６９８）升高逾７巴仙，報０﹒４５５銀；瑞聲科技（０２０１８）升逾５巴仙，

報４３﹒１５銀；高偉電子（０１４１５）踢高約５巴仙，報１﹒６３銀。

高盛最近發表報告維持中芯嘅買入評級，升埋目標價；市場憧憬中美關係轉好，或繼續放寬

半導體相關繼續限制，令晶片佬跟大市齊齊升！中芯國際（００９８１）勁升近一成二，報２１

﹒３５銀；華虹半導體（０１３４７）飛升逾８巴仙，報１８﹒８２銀；上海復旦（０１３８５

）踢高近８巴仙，報６﹒１３銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升近５巴仙，報７８﹒７５銀。

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