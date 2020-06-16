【專訪】中手游：首季用戶量及付費量上升，２８款遊戲獲預批版號

《經濟通通訊社記者張煒權１６日報道》在新冠肺炎疫情下，雖然令不少行業陷入困境，但

民眾受疫情影響減少外出，造就了「宅經濟」的興起，當中手遊行業的表現在疫情期間更不跌反

升。中手游（００３０２）聯合創始人兼副董事長冼漢迪接受《經濟通通訊社》訪問時表示，集

團旗下遊戲第一季度的用戶量及「課金」量，即用戶付費量，均有明顯上升，同時版號審批亦未

有受影響，首季已有２８款遊戲獲預批版號。



＊疫情期間無阻版號審批，２８款遊戲已獲預批版號＊



冼漢迪指出，受疫情影響，民眾減少外出，平常的金錢花費減少，令他們的付費能力及意願

上升，又形容遊戲行業是特別的行業，在疫情下不但沒有受影響，還有少許幫助。他續指，集團

今年推出多款受行業期待的新遊戲大作，在內容為王的時代，遊戲夠好才能帶動用戶增長，對今

年表現期待。

中國音數協遊戲工委與國際數據公司ＩＤＣ早前公布的《２０２０年度第一季度中國遊戲產

業報告》就顯示，首季中國遊戲產業銷售收入達７３２﹒０３億元（人民幣．下同），按年增幅

達２９﹒７１％，按季增長２５﹒２２％。

他又表示，在疫情期間版號審批未有受阻，廣電總局的版號主要依照遊戲內容審批，中手游

的ＩＰ（知識產權）遊戲都有原著，大部分原著本來已經在內地發行，例如《龍珠》及《射鵰英

雄傳》等，因此再將其改篇為遊戲符合規定，又指集團版號審批方面從未遇到問題。他續指，今

年有３８款遊戲儲備待發行，截至第一季度，有２８款已獲預批版號。中手游作為一間立足於粵

港澳大灣區的示範企業，廣東省對其支持也很龐大。



＊國內ＩＰ遊戲市場潛力龐大，與２２名ＩＰ版權方合作＊



中手游業務主要以ＩＰ遊戲為核心，通過自主研發和代理發行，截至去年底，集團共有３１

個ＩＰ授權，以及６８個自有ＩＰ，在所有中國獨立手遊發行商中擁有最大規模的ＩＰ儲備。冼

漢迪指出，ＩＰ遊戲的市場「天花板」很高，在國內有近９７２億元的市場，值得深耕。另外，

每一個ＩＰ都有其獨特的粉絲群，可延長遊戲的生命周期。

集團已與２２名ＩＰ版權方建立合作關係，包括東映動畫、日本聚逸株式會社、盛大集團及

迪士尼等，都是日本及美國大型的動畫漫畫、遊戲公司。集團持有ＩＰ包括《火影忍者》、《海

賊王》、《龍珠》等，另外與閱文（００７７２）的ＩＰ合作，如《擇天記》及《斗羅大陸》等

。

中手游目前有７３款活躍遊戲，冼漢迪指出，ＩＰ遊戲的生命周期比較長，例如《火影忍者

》及《海賊王》等遊戲的生命周期都超過４年，對比行業整體的遊戲生命周期只有１年左右；該

２款遊戲的月收入亦超過２０００萬人民幣。他指出，集團一直專注於營運，不斷收集玩家建議

，優化遊戲，延長其生命周期。他續指，集團分散精力在不同遊戲開發上，因此並不依賴單一遊

戲收入。集團專長為多人角色扮演遊戲（ＭＭＯＲＰＧ），以及卡牌遊戲等中度至重度遊戲，特

點是需多人遊玩、多變化及多情節。



＊期待樂府互娛表現，料年底將有產品推出＊



中手游於上月宣布入股由程良奇所創建的樂府互娛，以拓展卡牌品類遊戲。該公司擅長研發

卡牌等品類的遊戲，《少年三國志》、《少年西遊記》系列遊戲累計流水帳接近１００億元人民

幣。冼漢迪指出，在國內只有少數的遊戲製作人能達到１００億元的收入，程良奇為其中一個。

他認為，程良奇為國內難得的人才，甚至可形容為頂級的製作人，集團看見他有創業的意向，因

此成為其首位投資人，總共投資７０００萬元，成為樂府互娛２０％的股東，未來該公司的產品

將交予中手游獨家發行，對樂府互娛的表現非常期待，預計該公司今年底及明年將會有２個產品

推出市場。

