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16/06/2020 11:04

【專訪】中手游：首季用戶量及付費量上升，２８款遊戲獲預批版號

　　《經濟通通訊社記者張煒權１６日報道》在新冠肺炎疫情下，雖然令不少行業陷入困境，但
民眾受疫情影響減少外出，造就了「宅經濟」的興起，當中手遊行業的表現在疫情期間更不跌反
升。中手游（００３０２）聯合創始人兼副董事長冼漢迪接受《經濟通通訊社》訪問時表示，集
團旗下遊戲第一季度的用戶量及「課金」量，即用戶付費量，均有明顯上升，同時版號審批亦未
有受影響，首季已有２８款遊戲獲預批版號。

＊疫情期間無阻版號審批，２８款遊戲已獲預批版號＊

　　冼漢迪指出，受疫情影響，民眾減少外出，平常的金錢花費減少，令他們的付費能力及意願
上升，又形容遊戲行業是特別的行業，在疫情下不但沒有受影響，還有少許幫助。他續指，集團
今年推出多款受行業期待的新遊戲大作，在內容為王的時代，遊戲夠好才能帶動用戶增長，對今
年表現期待。
　　中國音數協遊戲工委與國際數據公司ＩＤＣ早前公布的《２０２０年度第一季度中國遊戲產
業報告》就顯示，首季中國遊戲產業銷售收入達７３２﹒０３億元（人民幣．下同），按年增幅
達２９﹒７１％，按季增長２５﹒２２％。
　　他又表示，在疫情期間版號審批未有受阻，廣電總局的版號主要依照遊戲內容審批，中手游
的ＩＰ（知識產權）遊戲都有原著，大部分原著本來已經在內地發行，例如《龍珠》及《射鵰英
雄傳》等，因此再將其改篇為遊戲符合規定，又指集團版號審批方面從未遇到問題。他續指，今
年有３８款遊戲儲備待發行，截至第一季度，有２８款已獲預批版號。中手游作為一間立足於粵
港澳大灣區的示範企業，廣東省對其支持也很龐大。

＊國內ＩＰ遊戲市場潛力龐大，與２２名ＩＰ版權方合作＊

　　中手游業務主要以ＩＰ遊戲為核心，通過自主研發和代理發行，截至去年底，集團共有３１
個ＩＰ授權，以及６８個自有ＩＰ，在所有中國獨立手遊發行商中擁有最大規模的ＩＰ儲備。冼
漢迪指出，ＩＰ遊戲的市場「天花板」很高，在國內有近９７２億元的市場，值得深耕。另外，
每一個ＩＰ都有其獨特的粉絲群，可延長遊戲的生命周期。
　　集團已與２２名ＩＰ版權方建立合作關係，包括東映動畫、日本聚逸株式會社、盛大集團及
迪士尼等，都是日本及美國大型的動畫漫畫、遊戲公司。集團持有ＩＰ包括《火影忍者》、《海
賊王》、《龍珠》等，另外與閱文（００７７２）的ＩＰ合作，如《擇天記》及《斗羅大陸》等

　　中手游目前有７３款活躍遊戲，冼漢迪指出，ＩＰ遊戲的生命周期比較長，例如《火影忍者
》及《海賊王》等遊戲的生命周期都超過４年，對比行業整體的遊戲生命周期只有１年左右；該
２款遊戲的月收入亦超過２０００萬人民幣。他指出，集團一直專注於營運，不斷收集玩家建議
，優化遊戲，延長其生命周期。他續指，集團分散精力在不同遊戲開發上，因此並不依賴單一遊
戲收入。集團專長為多人角色扮演遊戲（ＭＭＯＲＰＧ），以及卡牌遊戲等中度至重度遊戲，特
點是需多人遊玩、多變化及多情節。

＊期待樂府互娛表現，料年底將有產品推出＊

　　中手游於上月宣布入股由程良奇所創建的樂府互娛，以拓展卡牌品類遊戲。該公司擅長研發
卡牌等品類的遊戲，《少年三國志》、《少年西遊記》系列遊戲累計流水帳接近１００億元人民
幣。冼漢迪指出，在國內只有少數的遊戲製作人能達到１００億元的收入，程良奇為其中一個。
他認為，程良奇為國內難得的人才，甚至可形容為頂級的製作人，集團看見他有創業的意向，因
此成為其首位投資人，總共投資７０００萬元，成為樂府互娛２０％的股東，未來該公司的產品
將交予中手游獨家發行，對樂府互娛的表現非常期待，預計該公司今年底及明年將會有２個產品
推出市場。

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