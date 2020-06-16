【專訪】中手游：正洽談歐美日ＩＰ，或與快手及騰訊聯合發行遊戲

《經濟通通訊社記者張煒權１６日報道》手遊市場發展潛力龐大，中手游（００３０２）除

了拓展國內市場外，還覬覦海外市場的商機。集團聯合創始人兼副董事長冼漢迪接受《經濟通通

訊社》訪問時表示，在２０１９年，中手游的海外業務只佔整體的１％，但在今年開始將會有很

大突破，並建立了一個團隊去專注研發海外的遊戲。他續指，集團認為現時應該「走出去」，至

少應在港澳台及亞洲地區推出更多遊戲，他指海外市場有限大發展空間，將會盡力去拓展。



＊明年將推ＤＣ Ｃｏｍｉｃｓ及迪士尼ＩＰ遊戲，冀打開歐美市場＊



冼漢迪透露，集團一直有洽談潛在ＩＰ（知識產權）授權，當中歐洲、美國、日本及內地總

共有約幾十個項目正在洽談。他指出，目前集團手上有９９個ＩＰ，雖然已足夠集團未來幾年的

遊戲開發，但現階段仍在不斷補充ＩＰ。他續指，明年將會推出ＤＣ Ｃｏｍｉｃｓ及迪士尼的

ＩＰ遊戲，希望通過相關產品打開歐美市場。至於近期中美關係不太明朗，他認為，文化娛樂領

域較少涉及政治，未必會對遊戲行業有太多影響，又相信美方不會不允許以歐美的ＩＰ做遊戲。



＊未來或與快手及騰訊聯合發行遊戲＊



中手游與大平台共同發行多款遊戲，例如２０１８年與騰訊（００７００）獨家代理合作《

擇天記》，該遊戲上線第一周，日均流水約９００萬元人民幣，首月流水１﹒７億元人民幣。另

外，騰訊又獨家代理中手游的３Ｄ第一人稱實時射擊Ｈ５小遊戲《全民槍神：邊境王者》，以及

代理中手游的首款獨立遊戲《蠟燭人》，並曾入選Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ月度最佳遊戲。

他指出，集團現時有與大平台聯手發行遊戲，例如與字節跳動合作發行《航海王熱血航線》

及《全明星激鬥》；以及與騰訊合作發行《真．三國無雙：霸》等。他指出，大平台需要集團的

產品，而集團則需要大平台的用戶，因此有時候會合作發行遊戲，希望未來仍可繼續與他們合作

。他指出，去年赴港上市時引入了騰訊系的快手為基石投資者，快手亦已向集團表達合作意願，

未來或會與快手及騰訊進行聯合發行工作。



＊防沉迷系統主要針對兒童，遊戲運營實際影響不大＊



早前人大代表兼杭州技師學院教師楊金龍表示，現時遊戲產業的管理，採用實名制仍然有不

足之處，建議全面引進人面辨識等生物認證機制，用戶在註冊、登入和付費時都需要以生物認證

核實身份，以強化遊戲平台管理，以及防止沉迷。

冼漢迪指出，防沉迷系統主要針對１８歲以下的兒童，集團所有遊戲註冊一直都需要國內身

份證驗證，在驗證時就已經知道玩家的年紀。他指出，集團遊戲玩家的年齡層主要是１９－３８

歲，較少兒童遊玩，該系統對遊戲運營實際的影響都不大，對整個行業的增長亦不會有影響。他

續指，集團旗下的遊戲都設有防沉迷系統，符合國家的規定。



＊港股市場透明開放，選擇回歸香港上市＊



中手游２０１２年在美國納斯達克上市，成為中國第一間美國上市手遊公司，於２０１５年

私有化退市，去年底決定再於香港上市。被問及為何選擇到港上市，冼漢迪解釋指，集團當初都

有想過到Ａ股上市，但他本人作為香港人，以及曾在投資銀行工作１２年，因此對港股很了解，

以及有一種情意結，認為港股市場透明開放，監管良好，因此說服了董事局到港上市。

